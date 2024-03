Economie bleue : Lancement des travaux d’élaboration de la stratégie nationale

Cette première session, qui a réuni des représentants clés de divers ministères, agences et offices publics, tous engagés dans la mise en place d’une économie bleue robuste, inclusive et durable, a été consacrée à l’examen et à la validation du plan de travail de la Commission interministérielle pour l’Économie bleue (CIDEB) et de la note d’orientation stratégique pour la SNEB, indique un communiqué du ministère.

À cette occasion, Youssef Farhat, Coordonnateur principal du programme pour le développement de l’EB et adjoint au directeur du Budget chargé de la coordination des structures de financement au ministère de l’Economie et des finances, a souligné l’importance de cette initiative, qui s’aligne sur les orientations stratégiques nationales et la vision royale, visant à faire du Maroc un hub maritime de premier plan, connecté à l’Afrique et au reste du monde. Il a mis en avant la nécessité d’adopter une démarche collaborative et consultative, intégrant toutes les parties prenantes pour garantir le succès de cette stratégie.

Lors de cette réunion, les discussions ont porté sur divers aspects cruciaux tels que la définition du champ d’intervention de l’EB, l’importance de la planification régionale, et la nécessité de développer un cadre conceptuel unifié pour l’EB au Maroc. Elle a également été l’occasion de souligner l’importance de la synergie entre les différents secteurs et régions, et la mise en place de mécanismes efficaces pour surmonter les défis existants. C’est ainsi que la SNEB, qui est un projet ambitieux visant à libérer le potentiel économique, social et environnemental des zones côtières et marines, s’appuiera sur le développement de clusters côtiers à même d’assurer cette collaboration intersectorielle aux niveaux central et régional. Cette réunion constitue une étape décisive vers la concrétisation de la SNEB, qui vise à positionner le Maroc comme un leader dans la gestion durable des ressources maritimes et côtières, propulsant ainsi le développement économique du pays tout en préservant son capital naturel pour les générations futures.