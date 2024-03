Droits humains sous la loupe du parlement européen : Le Maroc retiré de la résolution condamnant Israël

D’après El Confidencial et Publico, un grand nombre de parlementaires espagnols auraient reçu des courriels des ambassades marocaines dans plusieurs pays européens, à la veille du vote. Il y est question de rejeter l’amendement présenté par les députés européens espagnols Miguel Orbán et Manu Pineda, de l’extrême gauche.

Parmi ces messages figure une lettre de Khadija Rouissi, ambassadrice du Maroc au Danemark, aux députés européens des sociaux-démocrates danois. «Je voudrais exprimer ma ferme confiance que vous réclamerez une perspective équilibrée et que vous vous opposerez à cet amendement infondé, qui serait plus nuisible qu’utile, alors que les institutions de l’Union européenne et du Maroc font des efforts pour renforcer la confiance et la compréhension mutuelles », résume l’appel de la diplomate marocaine.

L’amendement en question prévoit qu’« une attention particulière devrait être accordée à la situation des droits humains dans les territoires illégalement occupés, y compris les situations d’occupation prolongée, comme la Palestine et le Sahara occidental ».

Lors du vote, les socialistes, menés par l’eurodéputé espagnol Sánchez Amor, ont proposé de diviser la proposition d’amendement et de voter chaque partie séparément. Lors de la première phase, les députés ont discuté de la suppression de l’expression « comme la Palestine et le Sahara occidental », avant que la proposition de rapport puisse être votée. Résultat, 386 membres de l’institution législative européenne ont voté en faveur de la suppression de ce terme, contre 110 s’y étant opposés au sein de la gauche et des Verts, en plus de 24 abstentions. A signaler qu’en plus des socialistes, la majorité des représentants libéraux du groupe Renew Europe et du Parti populaire européen ont voté en faveur de la suppression de ce passage.