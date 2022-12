Droitisation rampante d’Israël : L’extrémisme au pouvoir suscite des clivages inquiétants

En Israël, le gouvernement dirigé par Benyamin Netanyahu fait face à la mise en garde lancée par 78 anciens juges israéliens, à la veille de l’investiture du nouvel exécutif israélien, le plus extrémiste qu’ait jamais connu le pays. Le programme politique de la coalition gouvernementale, avertissent-ils, remet en question les valeurs morales d’Israël et risquent de changer fondamentalement l’image du pays, non seulement sur le plan interne, mais aussi aux yeux du monde.

Ces juges à la retraite, libérés du devoir de réserve, critiquent ouvertement la réforme législative prévue par l’équipe mise sur pied par B. Netanyahu qui, affirment-ils dans leur lettre ouverte, érode les droits des citoyens et supprime la séparation des pouvoirs.

De leur côté, plusieurs entreprises israéliennes sont également passées à la contre-attaque après les remarques de plusieurs députés de la majorité en faveur de la discrimination, notamment de la communauté homosexuelle. Bank Discount, troisième plus grande banque d’Israël, a déclaré qu’elle n’accorderait pas de crédit à des organismes qui discriminent leurs clients sur la base de la religion, de la race, du sexe ou de l’orientation sexuelle.