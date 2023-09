Dossier saharien : Les séparatistes jouent toujours la même symphonie

Le Front estime que le texte traduit la « volonté » du royaume « de faire avorter les efforts visant à résoudre pacifiquement le conflit du Sahara occidental et à continuer à dresser des obstacles devant l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies ». Pour rappel, le Maroc a autorisé De Mistura à se rendre à Laayoune et Dakhla où il a rencontré, notamment des associations proches du Front.

Le Polisario indique, dans son communiqué publié dimanche que « la seule solution au conflit du Sahara occidental est celle qui est conforme à la Charte des Nations unies et à l’Acte constitutif de l’Union africaine, permettant au peuple sahraoui l’exercice de son droit inaliénable, imprescriptible et non négociable à l’autodétermination et à l’indépendance».

Le Maroc a rappelé vendredi à S. de Mistura, souligne le ministère des Affaires étrangères, « les constantes de la position du Maroc, telles que réaffirmées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, dans le Discours Royal prononcé à l’occasion du 47ème Anniversaire de la Marche Verte, le 6 novembre 2022, pour une solution politique, basée exclusivement sur l’Initiative Marocaine d’Autonomie, dans le cadre de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du Royaume ».

B. Ghali à New York

Joshua Harris, secrétaire d’Etat américain adjoint pour l’Afrique du Nord, a invité le Polisario, lors de sa visite dans les camps de Tindouf, au « réalisme ». Tous les appels au « réalisme ne feront qu’aggraver l’impasse et réduire ainsi les chances de parvenir à une solution pacifique durable et accentuer les tensions et l’instabilité dans la région », a tenu à préciser le front séparatiste.

Par ailleurs, une réunion entre Brahim Ghali et Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, est prévue lundi 11 septembre ; au siège des Nations unies à New York, précise l’agence de presse du Front.

Ces entretiens interviennent après la visite au Maroc de l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, et la tournée effectuée par le secrétaire d’Etat américain adjoint pour l’Afrique du Nord dans les camps de Tindouf, Alger et Rabat. Le dernier voyage de l’actuel chef du Polisario à New York remonte à mars 2017.

A. Guterres devra présenter dans les semaines à venir un rapport sur la situation au Sahara occidental. Le Conseil de sécurité adoptera, vers la fin d’octobre, une nouvelle résolution devant proroger le mandat de la MINURSO pour une année supplémentaire.