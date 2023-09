Dossier saharien : J. Harris en tournée « délicate » à Rabat et Alger

La question du Sahara occidental sera au menu de la tournée au Maroc et en Algérie de J. Harris, secrétaire d’Etat américain adjoint pour l’Afrique du Nord. A Rabat et à Alger, le diplomate a pour mission de « mener des consultations sur la sécurité régionale et réaffirmer pleinement la position des Etats-Unis de soutien au processus politique de l’ONU au Sahara occidental », précisent les services d’Antony Blinken sur les réseaux sociaux. L’administration Biden soutient les efforts de Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, en vue de relancer les pourparlers entre toutes les parties. Un appui réaffirmé, le 9 août, lors de la visite d’Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, à Washington.

La visite de J. Harris au Maroc et en Algérie intervient alors que des informations font état d’une nouvelle tournée de S. De Mistura dans la région.

Ce déplacement du haut diplomate US intervient, rappelle-t-on, après que les séparatistes ont fait grand cas de la perte d’un commando qui s’activait non loin du mur de défense établi par l’armée marocaine. Un drone des Forces armées royales (FAR) a tué quatre éléments armés des milices du Polisario, dont Abba Ali Hammoudi, chef de la 6e région militaire et membre du secrétariat général dudit front. Une nouvelle confirmée par la direction des séparatistes dans un communiqué diffusé vendredi 1er septembre via l’agence de presse SPS, mais sans donner plus d’informations sur les circonstances de la frappe. Des informations circulent quant au lieu où le commando du Polisario a été neutralisé par la frappe marocaine. Cela s’est déroulé à l’Ouest du Mur des Sables érigé par les FAR non loin de la localité d’Outizghi