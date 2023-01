Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction la nouvelle du décès du pape émérite Benoît XVI. En cette douloureuse circonstance, Il exprime au pape François et, à travers lui, au monde chrétien et à l’église catholique en particulier, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion.

Dans son message, le roi a imploré le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort et d’entourer le défunt de son infinie miséricorde.