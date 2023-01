Dette du Trésor : Baisse de 10,9% des souscriptions sur le MAVT à fin décembre

Ce recul a concerné aussi bien les maturités à long terme (-66,2% pour revenir à 12,3 Mrds DH, soit 9,6% du total contre 25,2% en 2021) que les maturités à moyen terme (-25,1%, revenant à 28,6 Mrds DH, soit 22,2% du total contre 26,4%), souligne la DTFE dans sa récente note de conjoncture. Pour leur part, les maturités à court terme ont connu une progression de 25,8% pour atteindre 87,9 Mrds DH (68,2% du total contre 48,4%).

Compte tenu de la hausse de 10,8% des remboursements, qui ont atteint 113,8 Mrds DH, et des autres éléments de la dette intérieure, l’encours de cette dernière s’est établi à 722,2 Mrds DH à fin décembre 2022, en hausse de 6% par rapport à fin décembre 2021 contre 7,7% en 2021.

A fin 2022, la durée de vie moyenne de la dette intérieure s’est établie à 5 ans et 9 mois, en baisse de 8 mois par rapport à fin 2021. Par ailleurs, les taux appliqués sur le marché primaire des Bons du Trésor (BDT) ont continué leur tendance haussière entamée depuis le début de l’année 2022, et ce dans un contexte marqué par le durcissement des conditions de financement du Trésor.

En matière de gestion active de la dette intérieure et en vue de réajuster son profil, le Trésor a procédé à des opérations d’échange de bons portant sur un montant global de 8,6 Mrds DH à fin décembre 2022 contre 21,5 Mrds DH à fin décembre 2021. Concomitamment, la situation des emprunts extérieurs du Trésor a dégagé un flux net positif (tirages – amortissements) de 6 Mrds DH à fin décembre 2022 contre 8,2 Mrds DH en 2021. Ainsi, les tirages se sont établis à 29,6 Mrds DH contre 18,4 Mrds DH à fin décembre 2021, en hausse de 60,9%, dont 9,3 Mrds DH au titre de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), 4,2 Mrds DH au titre de la Banque africaine de développement (BAD) et 1,6 Mrd DH au titre de l’Agence française de développement (AFD).

Pour leur part, les remboursements en principal ont connu une hausse de 131,4% à fin décembre 2022, pour atteindre 23,6 Mrds DH. Ainsi, le stock de la dette extérieure du Trésor s’est établi à 229,5 Mrds DH, en hausse de 12,7% par rapport à fin décembre 2021 contre près de 2% en 2021. Globalement, la dette totale du Trésor a atteint 951,7 Mrds DH à fin décembre 2022, en hausse annuelle de 7,5% contre une hausse de 6,3% en 2021. La structure de cette dette reste dominée par sa composante intérieure avec une part de 75,9% alors que la dette extérieure représente 24,1% de l’encours global de la dette.