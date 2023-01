Des pilotes israéliens privés de piloter les F-35 : Washington craint pour sa technologie

Dans un article publié par le journal Maariv, A. Benyahu a indiqué que la cause de cette interdiction est « la peur de Washington de la fuite de technologies technologiques et d’informations sensibles, et pour des considérations de sécurité » Selon lui, « la démarche américaine découle d’une approche large de la sécurité d’information et de la protection des intérêts américains », ajoutant que Washington « a exigé que l’armée de l’air israélienne ne précise pas à l’avance les noms des pilotes devant piloter les avions F-35 Adir ».

Selon le quotidien israélien, « l’armée de l’air israélienne a accepté cette condition et a précédemment renoncé à la nomination de pilotes appropriés pour piloter l’avion F-35 Adir ».

Le F-35 Adir est monoplace multi-rôle, d’attaque et de collecte de renseignements. C’est le seul avion doté d’un compartiment de stockage d’armes indétectable, capable d’atteindre une vitesse de Mach 1,6, et d’une autonomie de vol de 2 200 km. Son coût varie entre 85 et 100 millions de dollars pièce.

Israël a passé commande pour 50 avions et il est possible d’en acheter 25 avions supplémentaires à l’avenir, selon le journal. Si la version israélienne d’Adir dispose de toutes les technologies livrées en pack aux pays exploitant le chasseur furtif, Israël dote l’appareil de sa version des technologies spéciales qui l’aident à faire face aux « menaces régionales », selon Maariv.