Des « Patriot » livrés à l’Ukraine : A chaque arme, il y a un antidote, annonce V. Poutine

Rien ne semble démonter la fermeté de la Russie dans sa gestion du dossier ukrainien. Ni les sanctions, ni l’appui militaire multiforme de l’Occident à Kiev, ne semblent altérer le moral des décideurs russes. De retour de Minsk, là où les Présidents russes et biélorusses ont décidé de « fusionner » les armées deux pays partenaires pour contrer tout danger, V. Poutine n’a pas manqué de réagir à l’accueil « historique » réservé à Volodymyr Zelensky à Washington et aux annonces de nouvelles aides militaires. « Concernant le Patriot, c’est un système assez vieux. Il ne fonctionne pas comme notre (système russe) S-300. Mais nos opposants partent du principe que c’est une arme défensive. Très bien, on va garder ça à l’esprit. Et il existe toujours un antidote », a déclaré le maitre du Kremlin lors d’une conférence de presse. Tout en relevant que l’afflux des armes vers Kiev est de nature à faire perdurer le conflit, il a réaffirmé, aussi, que son objectif « ne consiste pas à élargir le conflit, mais au contraire, de mettre fin à cette guerre (…) Nous n’avons jamais renoncé à négocier. Plus vite nos adversaires le comprennent, mieux c’est », a-t-il affirmé. Il a rappelé sa position initiale lors de l’éclatement du conflit que « l’opération militaire spéciale est une mesure forcée mais nécessaire. » Selon lui, les États-Unis sont impliqués dans le conflit en Ukraine depuis longtemps, « tout comme dans d’autres processus qui ont eu lieu dans l’espace soviétique et post-soviétique ».

Sur le front, S. Choïgou a fait la tournée des popotes pour montrer que la hiérarchie entend traduire les instructions de V. Poutine en livrant aux soldats russes les équipements nécessaires pour qu’ils passent l’hiver dans de bonnes conditions. V. Poutine l’a dit : il faut écouter les hommes qui ont le courage de parler de manière critique et faire remonter les informations. Tous les moyens financiers nécessaires sont à disposition. Comme il a promis de continuer à développer son potentiel militaire et à fournir aux forces armées russes tous les moyens nécessaires pour leur opération en Ukraine, notamment en multipliant les effectifs.

Le ministre russe de la Défense a jugé mercredi « nécessaire » d’accroître le nombre de soldats dans l’armée pour atteindre 1,5 million de militaires russes, en pleine offensive russe en Ukraine. Il a également proposé d’augmenter l’âge limite du service militaire, « afin de garantir l’accomplissement des tâches pour assurer la sécurité de la Russie ». Propositions agréées par V. Poutine qui a assuré que ces évolutions seraient menées « sans dommages » pour la société et l’économie du pays. En août déjà, un décret présidentiel prévoyait d’élever le nombre de personnels combattants à 1,15 million au 1er janvier 2023.

Lors de cette réunion censée établir les objectifs de l’armée russe pour l’année 2023, le chef du Kremlin a réaffirmé sa volonté de continuer à renforcer tout son potentiel militaire, y compris la « préparation au combat » de ses forces nucléaires. Selon ses annonces, la flotte russe disposera notamment à partir de début janvier de nouveaux missiles hypersoniques de croisière Zicron, « qui n’ont pas d’équivalent dans le monde », a-t-il assuré. Il a également insisté sur l’importance des drones dans le conflit avec l’Ukraine. « Nous continuerons à équiper nos forces stratégiques d’armes dernier cri. Je le répète : tous nos plans seront menés à bien, de manière certaine. Nous continuerons à maintenir et à améliorer la préparation au combat de notre triade nucléaire », a-t-il notamment souligné.

S. Choïgou a quant à lui affirmé déployer des bases navales de soutien à sa flotte dans deux villes occupées d’Ukraine, à Marioupol et Berdiansk. Car c’est bien l’une des « priorités» énoncées lors de ce discours : « continuer à mener l’opération spéciale [en Ukraine]jusqu’à ce que ses tâches aient toutes été remplies », comme l’a déclaré le ministre de la Défense.