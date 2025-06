Des missiles iraniens sur la base US du Qatar : La loi du Talion privilégiée par Téhéran. Désormais, toute attaque sera suivie de riposte...

L’Iran a mené une attaque sur une base de l’armée des États-Unis située sur le sol qatari. La base d’al-Udeid, la plus grande des Américains dans la région, a été visée. La République islamique a revendiqué cette offensive. « En réponse à l’action agressive et insolente des Etats-Unis contre les sites et installations nucléaires iraniens, les puissantes forces armées de la République islamique d’Iran ont frappé il y a quelques heures la base aérienne américaine d’al-Udeid, au Qatar », a indiqué le Conseil de sécurité nationale iranien dans un communiqué, en ajoutant que le nombre de missiles utilisés « était le même que le nombre de bombes que les États-Unis avaient utilisées pour attaquer les installations nucléaires iraniennes ».

Le chef de la diplomatie iranienne qui était à Istanbul lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Conférence internationale islamique (OCI) s’est rendu à Moscou.« Abbas Araghchi est arrivé à Moscou pour des consultations avec le président (russe) et d’autres hauts responsables en Russie sur les développements régionaux et internationaux à la suite de l’agression militaire lancée par les États-Unis et le régime sioniste contre l’Iran », a déclaré l’agence de presse de la République islamique (IRNA). Une séance de travail l’a réuni au Kremlin avec le Président Vladimir Poutine.

En fin de journée, des explosions ont été entendues à Doha, capitale du Qatar, et des missiles ont été aperçus dans le ciel. L’émirat qatarien, qui avait fermé son espace aérien peu avant, n’a pas tardé à réagir : confirmant l’attaque iranienne, il a affirmé que les missiles ciblant la base d’al-Udeid ont été « interceptés avec succès ». Le ministère de la Défense a également précisé que « l’incident n’a fait ni morts ni blessés ». Un responsable américain a lui déclaré que la base a bien été attaquée « par des missiles balistiques de courte et de moyenne portée en provenance d’Iran », et qu’il n’y avait « aucune victime américaine » au moment où il s’exprimait.

Dans son communiqué, l’Iran a assuré que son attaque « ne représente aucune menace pour (notre) pays ami et frère, le Qatar ». Mais Doha envisage une riposte à ces bombardements iraniens sur son sol. « L’État du Qatar se réserve le droit de répondre directement de manière proportionnelle à la nature et à l’ampleur de cette agression flagrante et conformément au droit international », a affirmé le ministère des Affaires étrangères qatarien.

En tout cas, Téhéran n’a pas manqué de souligner que désormais, chaque attaque sur le sol iranien sera suivie de riposte dans l’immédiat. Le communiqué du CGRI est assez explicite lorsqu’il a souligné que « la base aérienne d’Al-Udeid est le quartier général de l’armée de l’air et le principal atout stratégique de l’armée terroriste américaine en Asie occidentale ». Ajoutant que « le message de l’action décisive entreprise par les fils de la nation au sein des forces armées est clair et explicite pour la Maison Blanche et ses alliés : « La République islamique d’Iran, s’appuyant sur Dieu Tout-Puissant et sur le grand et fidèle peuple islamique iranien, ne laissera aucune attaque contre son intégrité territoriale, sa souveraineté ou sa sécurité nationale sans réponse, quelles que soient les circonstances ».

Le texte a conclu par un avertissement et un rappel. « Les bases et les cibles militaires mobiles américaines dans la région ne constituent pas un atout pour la défense nationale, mais plutôt une faiblesse majeure et une épine dans le pied de ce régime belliciste, et toute répétition de ce fléau accélérerait l’effondrement de l’establishment militaire américain dans la région, sa fuite honteuse d’Asie occidentale et la réalisation de l’aspiration commune de la nation islamique et des peuples libres du monde à éradiquer la tumeur cancéreuse d’Israël », y lit-on.

A Washington, Donald Trump, Président américain qui a agressé l’Iran sans bénéficier du soutien du Congrès, car il s’agit bien-là d’une déclaration de guerre contre un pays souverain, se réunissait avec les principaux responsables militaires et sécuritaires pour évaluer les dégâts de la riposte iranienne et la situation dans la région. Israël avait mené des frappes aériennes à Téhéran et aurait récidivé en ciblant, à nouveau, le site nucléaire de Fordo.

Pour rappel, la base aérienne d’Al-Udeid est la plus grande base américaine de la région. Non seulement elle est la plus importante du Moyen-Orient en termes de superficie, de capacités et d’effectifs, mais elle constitue également le centre névralgique opérationnel de l’US Air Force dans la région, où elle est utilisée pour lancer des frappes aériennes, piloter des satellites, le commandement central (CENTCOM) et contrôler des drones. Située au sud-ouest de Doha, elle a été créée en 1996 grâce à un financement qatari, et est devenue depuis 2001 la plus grande base aérienne américaine hors de son territoire, accueillant des milliers de soldats et d’avions de combat, constituant ainsi l’épine dorsale de la présence militaire américaine dans le Golfe. La base dispose d’une piste de 4 500 mètres de long pouvant accueillir des avions cargos et des avions de chasse à long rayon d’action, tels que les B-52, C-17 et KC-135. Elle abrite également des centres de commandement avancés et des dépôts stratégiques de munitions et de carburant, ce qui en fait un point de départ essentiel pour toute opération militaire contre les États de la région, en particulier l’Iran. La base abrite le Commandement central des forces aériennes américaines (AFCENT), qui supervise les opérations militaires en Irak, en Syrie, en Afghanistan et dans la Corne de l’Afrique. Elle sert également de centre de coordination avec les forces alliées, dont la Grande-Bretagne et l’Australie, ainsi que de centre de renseignement pour certains États du Golfe.

Les données indiquent que Washington s’appuie sur la base aérienne d’Al-Udeid non seulement comme plateforme de dissuasion, mais aussi comme base opérationnelle avancée pour le contrôle de l’espace aérien régional, la plaçant au cœur des calculs géopolitiques et militaires en cas d’escalade future dans la région.

Selon NBC News, Téhéran aurait adressé à D. Trump un avertissement indirect quelques jours avant l’offensive du 21 juin, par l’intermédiaire d’un médiateur présent au sommet du G7 au Canada. Ce supposé message aurait mis en garde contre une possible activation de « cellules dormantes » sur le sol US en cas d’attaque contre les installations nucléaires iraniennes. La chaîne cite trois sources, dont deux responsables américains. Aucun commentaire officiel n’a été apporté par la Maison Blanche ni par la représentation iranienne auprès des Nations Unies. L’opération « Marteau de Minuit » déclenchée malgré les risques Malgré ce présumé avertissement, les États-Unis ont mené l’opération « Marteau de Minuit » dans la nuit du 21 au 22 juin, frappant les sites nucléaires de Fordo, Natanz et Ispahan. Cette offensive, ordonnée par D. Trump, a été présentée comme un acte de défense visant à contrer la menace nucléaire iranienne.

Selon The Telegraph, elle aurait été saluée comme un succès stratégique par les cercles militaires américains. Dans la foulée, le Département de la Sécurité intérieure a diffusé un bulletin alertant sur un « environnement de menace accru », citant notamment des risques d’attaques intérieures, de cyberattaques et de troubles ciblés. La sécurité a été renforcée dans plusieurs grandes métropoles, notamment à New York et Washington.

L’argument du « risque terroriste » pour justifier une guerre n’est pas sans rappeler l’invasion de l’Irak en 2003, déclenchée sur la base d’allégations infondées concernant des armes de destruction massive. Nombre d’observateurs dénoncent la reproduction d’un schéma désormais familier, où les menaces deviennent prétextes et les frappes, réponses préméditées. L’Iran a fermement condamné cette « agression », le président Masoud Pezeshkian promettant une riposte « appropriée ». Le Kremlin a de son côté dénoncé des frappes « non provoquées » et « injustifiées ».

Fermeture du Détroit d’Ormuz

Dans le sillage des bombardements menés par les États-Unis contre trois sites nucléaires en Iran, le Parlement iranien a validé, dimanche, une résolution en faveur de la fermeture du détroit d’Ormuz. Le média iranien Press TV, qui a rapporté l’information, cite le major général Esmaeil Kowsari. Ce dernier, législateur et commandant au sein des Gardiens de la révolution, a déclaré au Club des jeunes journalistes que cette décision était « à l’ordre du jour » et qu’elle « serait prise chaque fois que nécessaire ». Press TV précise que cette mesure nécessite encore l’aval du Conseil suprême de sécurité nationale pour devenir effective.

Le détroit d’Ormuz, large d’à peine 50 kilomètres à son point le plus étroit, est l’un des corridors maritimes les plus stratégiques au monde pour le commerce international, en particulier pour le transport du pétrole. Situé entre l’Iran et les Émirats arabes unis, ce passage clé relie le golfe Persique au golfe d’Oman, puis à l’océan Indien. Environ 20 % du pétrole mondial y transite chaque jour, faisant de ce détroit une artère vitale pour les grandes économies importatrices d’énergie, notamment en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, la fermeture de cette voie maritime en réaction aux frappes US sur les sites nucléaires iraniens constituerait une menace directe pour la sécurité énergétique mondiale. Une telle mesure provoquerait une flambée immédiate des prix du brut, de graves perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et pourrait déclencher un affrontement militaire élargi entre puissances régionales et internationales.

A souligner que Friedrich Merz, chancelier allemand, a exprimé, lundi, son ferme soutien à l’attaque US contre les sites nucléaires iraniens, estimant que « laisser les choses en l’état n’était pas une option ». « Il n’y a encore aucune raison de critiquer ce qui a été fait par les États-Unis ce week-end dernier. Oui, ce n’est pas sans risque, mais laisser les choses en l’état n’était pas non plus une option », a donc déclaré le chancelier lors d’une conférence à Berlin, rapporte l’AFP. Il a également réaffirmé son soutien à l’offensive militaire israélienne contre l’Iran après avoir déclaré la semaine dernière qu’Israël faisait « le sale boulot pour nous tous ».

Des menaces iraniennes ont été exprimées par de hauts-responsables militaires et politiques iraniens à l’adresse des Etats-Unis, s’engageant à riposter contre eux aux frappes menées dimanche contre trois installations nucléaires iraniennes pacifiques.

Le commandant de l’armée iranienne le général Amir Hatami a déclaré lundi que « chaque fois que les Américains commettent des crimes, ils reçoivent une réponse décisive, et cette fois, ce sera la même chose. Nous défendrons l’indépendance du pays, l’intégrité territoriale et le pouvoir iranien de toutes nos forces ». A. Hatami a encore spécifié : « Nous combattons aujourd’hui pour la victoire ».

Le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général Abdelrahim Moussavi a déclaré, pour sa part, que « les États-Unis criminels doivent savoir qu’en plus de punir leur enfant illégitime et agressif (l’entité sioniste), ils ont donné aux moudjahidines des forces armées iraniennes le pouvoir de mener n’importe quelle action contre leurs intérêts et leur armée, et nous ne renoncerons jamais à ce droit. »

Le porte-parole du Corps des gardiens de la révolution islamique, a assuré de son côté que « les États-Unis doivent s’attendre à de fortes opérations de dissuasion et à de graves conséquences ». « Tu as peut-être commencé la guerre, mais c’est nous qui lui mettrons fin », a-t-il averti en s’adressant au président américain.

Dimanche, le conseiller de l’ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême iranien, avait affirmé que les Etats-Unis « n’ont plus leur place » au Moyen-Orient et qu’ils devaient s’attendre à des « conséquences irréparables » après leur attaque dans la nuit de samedi à dimanche. Ali Akbar Velayati, cité par l’agence officielle Irna, a averti que les bases utilisées par les forces américaines pour lancer des attaques contre les sites nucléaires iraniens seraient considérées « comme des cibles légitimes ».

Dimanche, Massoud Pezeshkian, président iranien a déclaré que son pays avait déclaré à plusieurs reprises qu’il était prêt au dialogue et à la négociation dans le cadre du droit international, ajoutant : « Mais l’autre partie a exigé la reddition du peuple iranien ». « Notre peuple ne se rendra jamais à la force et aux menaces, et il est naturel qu’il réponde de manière appropriée à l’agression. »

Esmail Baghaï, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a noté que « personne ne sait ce qui se passera à l’avenir, mais ce qui est certain, c’est que la responsabilité des conséquences de cette guerre en incombe aux États-Unis et au régime sioniste. L’Iran a le droit d’exercer son droit à la légitime défense, et nous le ferons certainement. » Il a condamné, en outre, les récentes déclarations du président américain assurant que ses menaces de « lancer de nouvelles attaques constituent une forme d’intimidation mondiale. »

Regime change !

D. Trump a exhorté Téhéran à mettre fin au conflit après l’attaque menée dans la nuit de samedi à dimanche, à l’aide de bombardiers stratégiques B-2. Il a évoqué dimanche l’idée d’un « changement de régime » en Iran, alors que plusieurs hauts responsables de son administration avaient souligné que les frappes des Etats-Unis sur des sites nucléaires iraniens n’avaient pas cet objectif.

« Il n’est pas politiquement correct d’utiliser le terme +Changement de régime+, mais si le régime iranien actuel est incapable de RENDRE L’IRAN GRAND À NOUVEAU, pourquoi n’y aurait-il pas un changement de régime ??? », a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.

« Des dommages monumentaux ont été causés à tous les sites nucléaires en Iran, comme le montrent les images satellite. Destruction totale est l’expression qui convient », a-t-il affirmé. « Les dégâts les plus importants ont été causés bien en dessous du niveau du sol. En plein dans le mille !!! », s’est-il félicité.

Dimanche, le chef de la diplomatie américaine a déclaré que les Etats-Unis sont « prêts à discuter » avec l’Iran sur son programme nucléaire civil.

« Le régime iranien doit se réveiller et se dire +OK, si nous voulons vraiment de l’énergie nucléaire (à des fins pacifiques, ndlr) dans notre pays, alors il y a un moyen de le faire+. L’offre est toujours là, nous sommes prêts à leur parler demain », a dit Marco Rubio lors d’un entretien à la chaîne américaine Fox News.

A signaler que Washington a appelé dimanche ses ressortissants dans le monde à faire preuve d’une « vigilance accrue » évoquant de « potentielles manifestations contre les citoyens et intérêts américains à l’étranger ». Le même jour, l’évacuation de familles et fonctionnaires non essentiels de son ambassade à Beyrouth, capitale du Liban, a été recommandé. « Le 22 juin 2025, le département d’Etat américain a donné l’ordre aux familles et employés non essentiels du gouvernement américain de partir du Liban en raison d’un climat volatil et imprévisible dans la région », selon un communiqué de la chancellerie américaine à Beyrouth. Le 12 juin, la mission diplomatique américaine à Bagdad avait lancé « un départ ordonné d’une partie du personnel » et ce « par mesure de précaution, en raison de tensions régionales accrues » — quelques heures avant l’attaque israélienne contre l’Iran, a rappelé le responsable.