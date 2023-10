Des délégués du Hamas à Moscou : Des diplomates iraniens aussi…

« Je peux également dire et confirmer que des représentants du mouvement palestinien concerné sont en visite à Moscou », a déclaré lors d’un point presse M. Zakharova. Le ministère russe des Affaires étrangères a informé plus tard l’agence RIA Novosti qu’Abou Marzouk, membre du bureau politique du Hamas, était arrivé à Moscou.

« Des contacts ont eu lieu avec lui dans le prolongement de la ligne russe visant à la libération immédiate des otages étrangers situés dans la bande de Gaza », a précisé la diplomatie russe. Avant d’ajouter que « les questions liées à l’évacuation des citoyens russes et étrangers du territoire de l’enclave palestinienne ont également été discutées. »

Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre des affaires étrangères s’est quant à lui entretenu avec son homologue iranien Ali Bagheri Kyani, sur « l’escalade sans précédent du conflit israélo-palestinien », selon le ministère russe des Affaires étrangères. « La nécessité de cesser les hostilités dans et autour de la bande de Gaza et de fournir rapidement une aide humanitaire à la population palestinienne touchée a été réaffirmée », a-t-il aussi indiqué. « Moscou et Téhéran continuent de coordonner étroitement leurs efforts pour stabiliser la situation au Moyen-Orient », a ajouté la diplomatie russe.

Depuis le 7 octobre, la Russie entend suivre une « approche équilibrée » en vue de faciliter une résolution du conflit, ayant condamné les attaques du 7 octobre tout en soulignant la nécessité de la création d’un Etat palestinien et appelant à « un cessez-le-feu immédiat ». Moscou a vivement critiqué la riposte meurtrière d’Israël.