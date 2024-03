Delta Holding : Une croissance à deux chiffres de la capacité bénéficiaire en 2023

Au volet opérationnel, l’EBE s’apprécie de +10,5% à 471,2 MDH profitant notamment de la croissance des revenus pour une marge EBE en quasi-stagnation à 15% vs. 15,2% en 2022. Dans ce sillage et tenant compte d’une hausse des dotations d’exploitation de +20,7% à 170,8 MDH, le REX limite sa hausse à +0,9% à 314,8 MDH pour une marge opérationnelle en recul de -1,1 pt à 10%. Pour sa part, le résultat financier s’améliore à 22,8 MDH vs. -38,2 MDH en 2022 consécutivement à une baisse des pertes de change et des dotations financières de -60,8% et -43,1% respectivement à 10,3 MDH et à 65,8 MDH, compensant le retrait du résultat non courant à -24,1 MDH vs.15 MDH en 2022. Partant, le RNPG s’améliore de +13,9% à 188,9 MDH à fin 2023 pour une marge nette stable à 7%.

En termes de distribution, le Conseil d’Administration devrait proposer à la prochaine AGO un DPA de 1,5 DH (vs.1,4 DH en 2022), soit un D/Y de 4,2% sur la base du cours de 35,5 DH au 29/12/2023 et un pay-out de 90,1%.