Daniel a endeuillé la Libye : Les secours s’organisent…

Après ce drame qui a fait au moins 3 800 morts, le Bureau de coordination humanitaire de l’ONU (OCHA) a lancé le 14 septembre un premier appel de fonds de 71,4 millions de dollars pour venir en aide aux sinistrés. En Libye, cinq jours après les inondations causées par la tempête Daniel, il est toujours impossible de faire un bilan selon les organisations internationales et de secours.

Il y a plus de 3 800 morts et même jusqu’à 10 000 victimes selon le maire de Derna, ville la plus touchée dans l’est du pays. La Croix-Rouge, elle, dit avoir encore l’espoir de retrouver des survivants.

Le responsable de l’ONU pour les situations d’urgence a, de son côté, estimé vendredi qu’on ne connaît « toujours pas l’étendue » exacte de la catastrophe humanitaire qui a frappé l’est de la Libye. « Je pense que le problème pour nous, en Libye, est bien sûr de coordonner nos efforts avec le gouvernement, puis avec les autres autorités de l’est du pays », a déclaré Martin Griffiths, lors d’un point de presse à Genève, ajoutant que « le niveau des besoins, le nombre de morts, sont encore inconnus ».

L’ONU qui a lancé un premier appel de fonds pour venir en aide immédiatement aux quelques 250 000 personnes les plus touchées. Elle appelle notamment à créer un corridor maritime pour faciliter l’arrivée de l’aide humanitaire. « Nous sommes tous mobilisés pour apporter autant d’aide et de soutien que possible aux gens », a ainsi déclaré le porte-parole d’OCHA qui décrit une situation catastrophique. OCHA demande ainsi 71,4 millions de dollars, en plus des 10 millions déjà débloqués pour venir en aide immédiatement aux personnes impactées en Libye, a-t-il expliqué. Mais il avertit que 880 000 personnes auront besoin d’être secourues dans les trois prochains mois, dont plus de 39 000 personnes déplacées, sans nourriture et sans abri.

L’accès à la zone la plus sinistrée reste très difficile, les routes et les ponts ayant été détruits, c’est pourquoi OCHA relaie l’appel du maire de Derna pour la création d’un corridor maritime pour l’aide humanitaire. Une aide humanitaire qui vient soutenir les premiers secours, dont ceux apportés par le Croissant-Rouge, actif depuis le début et qui dit avoir encore l’espoir de retrouver des survivants parmi les décombres et la boue.

Les premiers hôpitaux de campagne sont en tout cas arrivés. Les organisations internationales et les ONG fournissent des sacs mortuaires, le Comité internationale de la Croix-Rouge en a expédié 6 000, les corps jonchant encore le sol des quartiers inondés et dévastés de Derna.