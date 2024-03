“Cybersecurity Day” : Vers une résilience numérique renforcée au Maroc

Après la tenue réussie du ‘Cybersecurity Day’, réunissant des experts nationaux et internationaux pour discuter des enjeux de cybersécurité auxquels font face les entreprises marocaines, Cyberforces, en partenariat avec Wavestone, ont édité un rapport dans lequel ils mettent en lumière plusieurs constats énoncés dans le cadre de cet événement, indique un communiqué d’Ineos Cyberforces.

Ce document vise à explorer en profondeur les enjeux décisifs auxquels font face les entreprises marocaines en matière de cybersécurité, ainsi que les solutions potentielles pour relever ces défis, précise la même source. Lors de cet événement de premier plan, des discussions animées ont eu lieu sur les défis complexes auxquels sont confrontées les opérateurs économiques dans un paysage numérique en constante évolution.

Des experts de renom ont partagé leur expertise et leurs perspectives sur les meilleures pratiques en matière de sécurité informatique, dans le but de renforcer la posture de cybersécurité du Maroc. Le document, résultant de ces échanges approfondis, met en lumière plusieurs constats clés. “Le Cybersecurity Day a permis de mettre en lumière les défis critiques auxquels font face les entreprises marocaines en matière de cybersécurité. Notre collaboration avec Wavestone vise à sensibiliser et à agir pour renforcer la sécurité numérique au Maroc”, a souligné Reda Bakkali, Directeur général de Cyberforces. “Les chiffres et constats, présentés lors du Cybersecurity Day, confirment l’urgence d’agir : les risques liés à la cybersécurité sont en constante évolution, avec une progression inquiétante des attaques sur le continent africain”, a-t-il ajouté.

De son côté, Salma Bennani, Directrice générale de Wavestone, a relevé qu’il est primordial de reconnaître l’importance de la collaboration entre les entreprises et les gouvernements pour relever les défis de la cybersécurité. “Nous nous engageons à soutenir les initiatives visant à renforcer les capacités de sécurité numérique au Maroc. Les risques liés à la cybersécurité ne cessent de croître, avec une augmentation significative des attaques sur le continent africain et une vulnérabilité persistante des organisations marocaines malgré les investissements réalisés. Cette situation nécessite une approche holistique, impliquant non seulement les acteurs du secteur privé, mais également les gouvernements et les organismes de réglementation”, a-t-elle ajouté.

Le Royaume progresse dans les classements internationaux de maturité en cybersécurité, se positionnant désormais au 32e rang selon le “National Cybersecurity Index” et au 50ème rang selon le “Global Cybersecurity Index”. Cependant, malgré ces avancées, les premiers résultats du Cyber Benchmark révèlent un niveau de maturité globalement inférieur à la moyenne mondiale, notamment dans le secteur financier où les structures sont souvent moins importantes et les budgets alloués à la cybersécurité moins élevés, fait savoir Cyberforces.