Crise ukrainienne : Que cache la solution de D. Trump ?

« La proposition de Trump consiste à pousser l’Ukraine à céder la Crimée et la région frontalière du Donbass à la Russie », a rapporté le Washington Post le 7 avril, citant « des personnes qui en ont discuté avec Trump ou ses conseillers et qui ont parlé sous couvert d’anonymat ». Le candidat républicain a maintes fois déclaré qu’il serait en mesure de mettre fin au conflit ukrainien en 24 heures s’il remportait la présidence. Sans toutefois préciser publiquement quel est son plan.

Selon le quotidien américain citant une personne qui a discuté de la question directement avec le milliardaire, D. Trump penserait en privé « que la Russie et l’Ukraine « veulent sauver la face, elles veulent une issue », et que les habitants de certaines régions d’Ukraine seraient d’accord pour faire partie de la Russie».

« Toute spéculation sur le plan du président D. Trump émane de sources anonymes et mal informées qui n’ont aucune idée de ce qui se passe ou de ce qui va se passer », a réagi Karoline Leavitt, porte-parole de la campagne, dans un communiqué. Plusieurs figures du parti républicain sont néanmoins hostiles à un tel plan, notamment Lindsey Graham, sénateur de Caroline du Sud qui s’est maintes fois rendu à Kiev. « J’ai passé 100 % de mon temps à parler de l’Ukraine avec Trump », a-t-il déclaré au Washington Post. Et d’ajouter : «[Poutine] doit payer le prix. Il ne peut l’emporter à la fin». Selon Orban, Trump «ne donnerait pas un centime » à l’Ukraine.

Ces propos interviennent alors que l’aide américaine à l’Ukraine est toujours bloquée au congrès par les partisans de D. Trump et que l’inquiétude grandit en Occident, l’armée ukrainienne se trouvant en difficulté sur le front depuis l’échec de sa contre-offensive à l’été 2023. Le 11 mars dernier, Viktor Orban, Premier ministre hongrois de retour d’une rencontre avec D. Trump aux Etats-Unis, avait affirmé que celui-ci lui avait assuré qu’il « ne donnerait pas un centime» à l’Ukraine. Orban avait par ailleurs déclaré que l’ancien président américain avait de surcroît «des plans assez détaillés » pour ramener la paix en Ukraine.

Volodymyr Zelensky a déclaré samedi 6 avril lors d’un entretien télévisé qu’il lui était impossible de demander à ses alliés d’envoyer des troupes en Ukraine, estimant que Moscou utiliserait cette annonce pour semer la division parmi ses alliés.

Les Russes ont intensifié ces derniers jours leur pression autour de Chasov Yar, cette localité clé se trouvant désormais « sous un feu constant », selon l’armée ukrainienne. « La situation est assez difficile et tendue », a reconnu dimanche à la télévision ukrainienne Oleg Kalachnikov, porte-parole d’une brigade engagée dans les combats sur place. « Les Russes essaient de mener des actions d’assaut à la fois directement sur les localités de Bogdanivka et Ivanivské, qui entourent Chasov Yar. Ils essaient également de mener des actions offensives entre ces localités », a-t-il précisé. Chasov Yar est une petite ville industrielle du Donbass, qui comptait 14 000 habitants avant le conflit. Située en hauteur à 60 km au nord de Donetsk, elle mène à Kramatorsk, à 30 km, encore sous contrôle ukrainien et important nœud ferroviaire et logistique pour l’armée ukrainienne. L’armée russe « utilise l’infanterie avec le soutien de véhicules blindés de combat », appuyés par « des avions d’assaut », a encore ajouté l’officier ukrainien, avant de revendiquer que « toutes leurs attaques avaient été repoussées et qu’ils avaient battu en retraite ».

Le média russe Rybar a quant à lui affirmé le 7 avril que l’armée ukrainienne s’était retirée derrière le quartier du canal. Les combats les plus intenses des derniers jours ont eu lieu dans ce secteur, toujours selon la même source, les forces russes ayant avancé en périphérie de la ville.

L’armée russe a conservé cette semaine l’initiative dans la plupart des secteurs du front, a aussi indiqué Rybar. « Nos troupes avancent sur le front de Zaporojié, sur le saillant de Vremevsky, en direction du sud de Donetsk et à proximité d’un certain nombre de localités à l’ouest d’Avdeïevka, à l’ouest et au sud de Kremennaïa » a-t-il aussi rapporté. Rybar ajoute que Kiev se prépare à une offensive estivale russe « à grande échelle » et « sur un large front », « érigeant des fortifications à plusieurs échelons ».

La situation est de plus en plus ardue pour les troupes ukrainiennes depuis l’échec de leur contre-offensive de l’été 2023. Souffrant d’une pénurie en hommes et en munitions, elles subissent la pression des forces russes, qui ont repris l’initiative depuis l’automne.