Crédits bancaires : En hausse, sauf pour les particuliers, selon BAM

Cette évolution recouvre une hausse de 1,6% des concours aux entreprises publiques, après un repli de 3,7%, une accélération de 2,9% à 3,7% de la progression des prêts aux entreprises privées et une décélération de 3,6% à 3,3% pour ceux destinés aux ménages, précise BAM dans son récent rapport sur la politique monétaire, publié à l’issue de la 1ère réunion trimestrielle de son Conseil au titre de l’année 2026.

S’agissant des crédits aux sociétés non financières privées, leur évolution est le résultat des accélérations des accroissements des prêts à l’équipement de 13,9% à 14,5% et de ceux à la promotion immobilière de 6,6% à 7,2%, ainsi que d’une quasi-stabilité du repli des facilités à 4,3%.

Pour ce qui est des crédits aux particuliers, leur rythme d’évolution a connu une décélération de 3,7% à 3,4%, traduisant celles de 4,9% à 3,7% pour les prêts à la consommation et de 2,8% à 2,5% pour ceux à l’habitat.

Concernant les taux débiteurs, les résultats de l’enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques relatifs au quatrième trimestre de 2025 indiquent une quasi-stagnation d’un trimestre à l’autre du taux moyen global à 4,82%, recouvrant une quasi-stabilité à 5,69% pour les crédits aux particuliers et un maintien à 4,72% pour les entreprises non financières.