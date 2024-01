Crédit bancaire : Un encours à 1.078,7 Mrds DH à fin novembre 2023

Dans le détail, l’encours du crédit aux agents non financiers a progressé de 2,8% à 923,6 Mrds DH et celui du crédit aux agents financiers de 22,3% à 155,1 Mrds DH, précise BAM. La baisse annuelle de 0,1% du crédit aux ENF privées est expliquée principalement par le repli de 9,4% des facilités de trésorerie. En revanche, les prêts à l’équipement se sont accrus de 5,4%.

En outre, l’enquête de conjoncture de BAM indique que l’accès au financement, au T3-2023, a été jugé “normal” par 80% des industriels et “difficile” par 19%, avec un coût du crédit en stagnation pour 68% des firmes et en hausse selon 27%.

Au T3-2023, les taux appliqués aux nouveaux crédits ont progressé à 5,36%. Par taille d’entreprise, ils se sont établis à 5,05% pour les grandes entreprises (GE) et à 5,75% pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME). Les concours aux ménages ont enregistré une hausse annuelle de 1,8 %, recouvrant un accroissement de 2% des prêts à l’habitat et un repli de 0,1% des crédits à la consommation. Le financement participatif destiné à l’habitat, sous forme notamment de Mourabaha immobilière, a poursuivi sa progression et s’est établi à 21,4 Mrds DH après 18,7 Mrds DH une année auparavant. Pour ce qui est des taux appliqués aux nouveaux crédits, ils ressortent, au T3-2023, globalement en hausse à 5,95%, avec une progression à 4,74% pour les crédits à l’habitat et une baisse à 7,25% pour ceux à la consommation.