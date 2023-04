Crédit bancaire : Les déblocages pour les SNF progressent en février

Ce ralentissement de l’évolution des concours au secteur non financier reflète la décélération de la croissance des concours aux sociétés privées de 8,4% à 7% et de celle des prêts aux sociétés non financières publiques de 22,8% à 20,2%, précise BAM dans son récent bulletin sur les statistiques monétaires. La progression des prêts aux ménages est restée, pour sa part, stable à 3,5%, fait savoir la même source.

Par objet économique, l’évolution du crédit bancaire au SNF recouvre la décélération à 13,1% des facilités de trésorerie, avec le ralentissement de la progression des prêts aux sociétés privées à 8,9%, le ralentissement de la croissance des crédits à la consommation à 3%, l’accélération de la croissance des prêts à l’équipement à 6,1% et la quasi-stagnation des crédits immobiliers à 2,4%.

S’agissant des créances en souffrance (CES), leur progression a ralenti à 4,6% après 6,1% le mois précédent. Dans ces conditions, le taux des CES s’est établi à 8,7% en février.