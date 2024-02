Crédit bancaire : Hausse des déblocages au secteur non financier en décembre 2023

L’évolution des concours au secteur non financier reflète principalement la hausse des prêts aux sociétés non financières privées de 0,1% et de ceux des ménages de 2,1%, explique BAM. En revanche, la progression des prêts aux sociétés non financières publiques a marqué une décélération de 30,9% à 27%, précise la même source.

Par objet économique, l’évolution du concours bancaire au secteur non financier recouvre l’accélération de la croissance des crédits à l’équipement à 5,8%, en lien principalement avec l’accroissement à 5,3% des concours accordés aux sociétés non financières publiques et à 6,9% des prêts aux sociétés non financières privées. Cette évolution reflète aussi la hausse des prêts à la consommation de 0,4% et la quasi-stagnation de la baisse des facilités de trésorerie à 2,3% et de la progression des crédits immobiliers à 1,2%.

S’agissant des créances en souffrance (CES), leur taux de croissance annuelle est revenu de 5,4% en novembre à 4,9% en décembre 2023, et leur ratio au crédit à 8,4% après 8,8%.

Par branche d’activité, les données trimestrielles disponibles font ressortir une accélération du crédit bancaire de 4,6% en septembre à 5,2% en décembre 2023, recouvrant notamment une hausse des crédits aux entreprises des branches “Electricité, gaz et eau”, “Transports et communications” et “Bâtiment et travaux publics”, une atténuation de la baisse des concours aux “Industries manufacturières” et “Agriculture et pêche”, ainsi qu’une accentuation de la baisse des prêts aux branches “Commerce, réparations automobiles et d’articles domestiques” et “Hôtels et restaurants”.