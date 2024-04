Contre le génocide israélien à Gaza : La Colombie rejoint l’Afrique du Sud à la CIJ

Bogota se tient aux côtés de l’Afrique du Sud pour que toute la lumière soit faite sur les actes de génocide commis à Gaza, a déclaré à Sputnik l’ambassadeur colombien en Uruguay. Tel Aviv doit être tenu légalement responsable de ses actes, a-t-il souligné.

« Nous adressons une invitation ouverte à tous les pays parties à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, au nombre de 150. Il s’agit d’un nombre important, qui représente les deux tiers de la communauté internationale. Nous les appelons à suivre notre exemple: à soumettre leurs déclarations et participer activement au procès, en soutenant l’Afrique du Sud et en envoyant un message à Israël selon lequel il ne peut pas poursuivre ses actions actuelles », a déclaré l’ambassadeur.

La Cour internationale de justice (CIJ) a annoncé vendredi 5 avril avoir reçu une requête de la Colombie qui souhaite se joindre au procès de l’Afrique du Sud contre Israël entamé le 20 décembre 2023.

Le 26 janvier dernier, la CIJ avait rendu une décision provisoire sur la requête de l’Afrique du Sud. Elle a ordonné à Israël de prendre toutes les mesures pour prévenir le génocide dans la bande de Gaza, punir les appels au génocide contre les Palestiniens, assurer l’acheminement de l’aide humanitaire aux habitants de la région et assurer la préservation des preuves liées aux allégations d’actes contre les Palestiniens. Dans le même temps, le tribunal de l’Onu n’a pas obligé Israël à mettre fin à ses opérations militaires dans la bande de Gaza, contrairement à ce qu’avait demandé l’Afrique du Sud.

Des décisions qui n’ont pas été respectées, avait récemment affirmé Cyril Ramaphosa, Président sud-africain. Outre la Colombie, l’Irlande a aussi apporté, son soutien à la démarche sud-africaine, fin mars. « Trop, c’est trop », avait notamment déclaré Micheal Martin, ministre des Affaires étrangères et de la Défense.

Plus de 33.000 personnes ont été tuées jusqu’à présent dans la bande de Gaza où l’armée israélienne mène la guerre contre le Hamas, selon les autorités locales. Plus de 100 otages seraient toujours détenus par le Hamas dans l’enclave.

Israël est poursuivi devant la CIJ pour « crime de génocide ». Dans une ordonnance rendue le 26 janvier 2024, la CIJ a enjoint Tel Aviv de mettre un terme à ses agissements à caractère génocidaire et de prendre des mesures pour garantir l’acheminement de l’aide humanitaire à la population civile de la Bande de Gaza. Dans une seconde ordonnance indiquant des mesures conservatoires additionnelles, rendue le 28 mars 2024, la CIJ a exhorté Israël à prendre « sans délai » des mesures pour assurer « l’acheminement sans entrave » de l’aide humanitaire, notamment de la nourriture, de l’eau, du carburant et des fournitures médicales. La Cour internationale de justice a déclaré que « les Palestiniens de Gaza ne sont plus seulement confrontés à un risque de famine […] mais que la famine est bel et bien là. »

La CIJ continue d’examiner le procès intenté par l’Afrique du Sud contre Israël, accusant Tel-Aviv de commettre un génocide. C’est la première fois, depuis sa création en 1948, que l’État hébreu comparait devant cette Cour, qui est la plus haute instance judiciaire des Nations unies.