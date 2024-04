Consécration : Kinédorsal “Élu Produit de l’Année 2024”

Cette reconnaissance est le fruit d’une enquête d’envergure réalisée par Nielsen, leader mondial dans le domaine de la connaissance de l’audience, impliquant un panel représentatif de 3.000 consommateurs marocains, ainsi qu’un test produit en situation réelle, s’étalant sur quatre semaines, mené auprès de 120 ménages, reflétant l’engagement de la marque à répondre aux besoins réels des utilisateurs, indique un communiqué du matelassier.

Kinédorsal s’impose comme le leader incontesté du secteur des matelas santé, une position renforcée par son engagement inébranlable en faveur de l’innovation, de la recherche et du développement. La collaboration fructueuse avec l’association SOMAREF, regroupant des médecins spécialistes du dos et des articulations, souligne sa volonté de concevoir des produits qui allient confort et soutien.

“Chez Kinédorsal, nous sommes guidés par la conviction profonde que chaque Marocain mérite un sommeil réparateur pour embrasser pleinement chaque nouvelle journée. Notre engagement à développer des solutions de sommeil innovantes nous permet d’adresser spécifiquement les préoccupations variées liées au sommeil de nos clients » a déclaré Nabil Mernissi, Directeur Marketing et Commercial. “En conjuguant recherche avancée et écoute active des besoins des consommateurs, nous avons réussi à créer une gamme de produits qui non seulement améliore la qualité du sommeil, mais aussi, et surtout, enrichit la qualité de vie quotidienne de nos utilisateurs. Cette reconnaissance comme Produit de l’Année 2024 vient valider notre mission : accompagner chaque Marocain vers un sommeil plus sain, plus réparateur, pour un quotidien épanoui”, devait-il ajouter.

L’approche de Kinédorsal, centrée sur l’écoute et la compréhension des attentes évolutives des consommateurs, lui permet d’assurer une qualité et une excellence sans faille. Les gammes de produits Kinédorsal incarnent les dernières innovations technologiques pour répondre spécifiquement à chaque besoin en matière de santé, d’énergie, de confort et de bien-être. Cette distinction témoigne de l’engagement continu de Kinédorsal envers l’innovation et la qualité, avec le consommateur toujours au cœur de ses préoccupations. Elle reflète également son ambition de toujours aller de l’avant, proposant des solutions de sommeil qui transforment le quotidien des utilisateurs.