Connexion aérienne : Air Arabia lance une ligne reliant Fès à Weeze

A partir du 02 mars 2023, Air Arabia proposera à ses clients, à des prix très compétitifs, pas moins de deux vols aller-retour hebdomadaires (chaque jeudi et mardi de la semaine) depuis Fès et à destination de Weeze, indique Air Arabia dans un communiqué. Weeze est une commune allemande de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, située dans l’arrondissement de Clèves, dans le district de Düsseldorf. Il s’agit d’une destination idéale pour la villégiature comme pour les affaires. De son côté, Fès est une ville mythique du Maroc qui est très appréciée des touristes pour son authenticité. Faisant partie des 4 villes impériales du Royaume, elle est connue notamment pour sa médina millénaire classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

Les clients de la compagnie pourront réserver leurs vols directs pour cette destination, mais aussi pour une multitude d’autres villes européennes, à partir du site web d’Air Arabia, ou soit en contactant le centre d’appels ou les agences de voyage agréées. Air Arabia ne cesse de consolider sa place de leader du secteur en proposant des produits et des services innovants qui répondent aux besoins des voyageurs.

La compagnie aérienne offre à ses clients des politiques de réservation généreuses et flexibles. Ces derniers pourront en outre profiter du nouveau service de check in en ligne qui leur permet de s’enregistrer directement sur le site web ou l’application Air Arabia, en plus de pouvoir profiter du programme de fidélité AirRewards.

Air Arabia Maroc est membre du groupe Air Arabia. Basée à Casablanca, Air Arabia Maroc est la première compagnie low-cost (LCC) du Maroc. La compagnie aérienne a été créée en avril 2009. Elle se concentre essentiellement sur le confort de ses passagers, sur la fiabilité de ses aéronefs et sur le rapport qualité-prix de ses voyages aériens.