Conflit israélo-palestinien : La diplomatie marocaine s’accroche à la solution à deux Etats. Une démarche avec des zones d’ombre...

Nasser Bourita a classé ceux qui exploitent les souffrances du peuple palestinien parmi les « perdants » de la réalisation de la solution à deux États, à savoir la Palestine et Israël. « Certains perdent avec la mise en œuvre de cette solution : ce sont les extrémistes de tous bords, qui se nourrissent du conflit et vivent à son ombre », a-t-il souligné. Cette « solution n’est pas une idée passagère, mais un choix historique entériné par la communauté internationale depuis des décennies », a défendu le chef de la diplomatie marocaine.

N. Bourita a salué « la diplomatie marocaine, qui n’a cessé d’œuvrer avec détermination et sérénité, parfois en silence, mais toujours avec sagesse et efficacité, pour rapprocher les points de vue et accroître les chances d’une paix juste » entre Palestiniens et Israéliens.

Lors d’un point de presse avec son homologue néerlandais, le ministre a donné des exemples des actions silencieuses menées par le Maroc en faveur des Palestiniens. Il a notamment cité la médiation réussie, en juillet 2022, du roi Mohammed VI pour l’ouverture continue du poste-frontière Allenby/Roi Hussein, reliant la Cisjordanie et la Jordanie. Le souverain a également facilité, en février, la levée partielle du blocage imposé par Israël sur des millions de dollars appartenant à l’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. « C’est un effort qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui », a-t-il révélé. Le ministre a également rappelé les aides marocaines envoyées à deux reprises par voie terrestre aux Palestiniens de Gaza. L’acheminement de l’assistance humanitaire et médicale a été le fruit de « pressions et de négociations » et non de « communiqués » condamnant l’agression israélienne et réclamant l’envoi d’aides, a-t-il noté.

Les actions de la diplomatie marocaine sont menées dans la « discrétion » jusqu’à « la réalisation des objectifs ». N. Bourita a insisté sur « le travail quotidien du Maroc en faveur des habitants d’Al-Qods, à travers Bayt Mal Al Qods. Le Royaume assure quotidiennement le pain à des milliers de familles » dans la ville sainte. Le Maroc garantit aussi à des « dizaines d’orphelins palestiniens l’enseignement, les soins et l’alimentation. À Al-Qods, il y a des écoles et des hôpitaux ouverts grâce au financement du Maroc ».

Le rôle du Maroc dans le soutien des Palestiniens d’Al-Qods, a-t-il encore affirmé, « n’est pas occasionnel ou inscrit dans la surenchère des discours et des communiqués, mais c’est un rôle actif, quotidien pour soutenir la résistance des habitants d’Al-Qods. C’est la vision du Maroc pour exprimer sa solidarité avec les Palestiniens ».

Soutien palestinien…

Farsin Aghabekian Shaheen, ministre d’État palestinienne chargée des Affaires étrangères et des expatriés, a exprimé, mardi à Rabat, ses remerciements au roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, pour ses efforts en faveur de la cause palestinienne et de la mise en œuvre de la solution à deux États. Lors d’un point de presse en marge de la 5e réunion de l’Alliance globale pour la mise en œuvre de la solution à deux États, elle a affirmé que la tenue de cette rencontre au Maroc s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus du royaume pour faire de l’État de Palestine une réalité concrète.

Dans ce sens, elle a affirmé miser sur ce genre de réunions surtout à un moment où la Palestine traverse une situation très délicate, relevant que cette réunion est de nature à contribuer aux efforts visant à concrétiser la solution à deux États et à enrichir les travaux de la conférence de haut niveau sur la solution à deux États, prévue au siège de l’ONU à New York en juin prochain.

Organisée par le Maroc en partenariat avec les Pays-Bas sous le thème « Maintenir la dynamique du processus de paix : leçons tirées, réussites et perspectives », la réunion de Rabat connaît la participation de délégations représentant plus de 50 pays et d’organisations internationales engagées pour la solution à deux États. Elle se propose de dresser un état des lieux des efforts engagés en faveur de la paix au Moyen-Orient, de mettre en exergue les réussites enregistrées en la matière et d’en tirer les leçons appropriées pour établir des mesures concrètes selon un calendrier précis à même de relancer la solution à deux États. La réunion se penche aussi sur les moyens de construire l’économie palestinienne. Les travaux de la rencontre se déclinent en trois séances thématiques portant sur l’impact des processus de paix au Moyen-Orient, les efforts de soutien aux structures de gouvernance de l’État palestinien et les fondements économiques de la paix dans cette région.

Point noir…

A signaler que la participation de l’armée israélienne à l’exercice « African Lion 2025 » au Maroc , aux côtés de l’armée américaine et plusieurs autres pays partenaires, suscite une vive polémique. Des voix palestiniennes accusent les soldats israéliens présents au Maroc, d’avoir tué «15 ambulanciers, travailleurs de l’ONU et secouristes, il y a seulement deux mois à Rafah », dans le sud de la bande de Gaza. À l’époque, l’entité sioniste avait affirmé que ses forces avaient tiré sur des « véhicules suspects » circulant tous feux éteints. Cependant, cette version a été démentie par une vidéo publiée le 5 avril.

Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens, a réagi à l’éventuelle présence au Maroc des militaires israéliens impliqués dans le massacre du 23 mars à Rafah. « Si cela se confirme, ce serait un nouveau seuil de dépravation et une violation de l’obligation internationale d’enquêter et de poursuivre les auteurs d’atrocités criminelles. J’exhorte les autorités marocaines à respecter l’État de droit. Le monde entier nous regarde », a-t-elle écrit.

Pour rappel, le Maroc et Israël ont signé un accord de coopération militaire en novembre 2021 à Rabat. Accord dénoncé par la majorité des Marocains au même titre que tous les autres deals conclus dans le sillage des Accords d’Abraham promus par Donald Trump, milliardaire de retour à la Maison Blanche.