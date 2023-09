Comptes nationaux : Trois régions ont trusté plus de la moitié de la richesse nationale en 2021

En pole position, la région de Casablanca-Settat a créé presque un tiers (32,2%) du PIB national, les deux régions de Rabat-Salé-Kénitra et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont créé un peu plus d’un quart (26,4%) de la richesse nationale, avec 15,9% et 10,5% respectivement, précise le HCP dans une note d’information relative aux comptes régionaux de l’année 2021.

Cinq régions ont généré un autre tiers (33,5%) du PIB : la région de Fès-Meknès avec 8,2%, la région de Marrakech-Safi avec 7,9%, la région de Souss-Massa avec 6,2%, la région de Béni Mellal-Khénifra avec 5,9% et l’Oriental avec 5,3%.

Les trois régions du sud et la région de Drâa-Tafilalet n’ont contribué qu’à hauteur de 7,7% à la création du PIB en valeur, avec 4,8% et 2,8% respectivement. Dans ces conditions, les disparités quant à la création de la richesse entre les régions se sont accentuées. L’écart absolu moyen (la moyenne des écarts absolus entre le PIB des différentes régions et le PIB régional moyen) est passé de 66,4 Mrds DH en 2020 à 71,8 Mrds DH en 2021, selon le HCP.