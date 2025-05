Commerce extérieur : Lancement de la feuille de route 2025-2027. Agir sur l’offre exportable...

Cette feuille de route s’articule autour de 3 objectifs stratégiques qui sont la création de quelque 76.000 postes d’emploi nouveaux, l’élargissement de la base des exportations à travers la création, chaque année, de 400 nouvelles sociétés d’export et la réalisation de 84 Mrds DH supplémentaires dans le secteur de l’export.

S’exprimant lors de la cérémonie de lancement officiel de ladite feuille de route, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, a souligné que ladite feuille de route est le fruit d’un important processus d’écoute et de concertation avec les opérateurs économiques nationaux, ajoutant que cette démarche s’est appuyée sur des tournées régionales, des réunions avec les fédérations et les professionnels, ainsi que sur une étude approfondie pour identifier le potentiel à exploiter dans chaque marché et pour chaque produit. Elle permet, a-t-il poursuivi, aux opérateurs de choisir précisément les instruments nécessaires pour renforcer leur offre, accéder à de nouveaux marchés, adapter leurs produits aux besoins spécifiques des marchés et améliorer davantage leurs systèmes de qualité.

Pour sa part, Omar Hejira, secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, a mis en lumière un potentiel considérable pour dynamiser les exportations marocaines. “Avec 22 pays prioritaires, 200 produits à fort potentiel identifiés et un gisement de 120 milliards de dirhams, dont 12 milliards en Afrique, le Royaume dispose d’atouts majeurs pour élargir sa base exportatrice”, a-t-il expliqué. Malgré une dynamique croissante des exportations, passées de 185 Mrds DH en 2012 à 455 Mrds DH en 2024, le tissu exportateur national reste confronté à plusieurs défis. Il s’agit notamment d’une concentration géographique, avec 70% des exportations destinées à l’Europe, et sectorielle (92% des exportations issues de six secteurs clés).

En outre, O. Hejira a insisté sur la nécessité de renforcer la justice spatiale dans la politique d’export, relevant qu’actuellement, 85% des exportations proviennent de l’axe Tanger-El Jadida. Cette feuille de route, a-t-il fait savoir, prévoit une concertation élargie avec les acteurs économiques nationaux et régionaux, afin de mieux faire connaître les dispositifs de soutien à l’export et d’adapter les outils d’accompagnement, notamment à travers la plateforme “One Shop Store Export”, pensée pour centraliser et faciliter les démarches des exportateurs.

Cette cérémonie a été marquée par la signature de plusieurs conventions fixant les engagements des parties prenantes, en vue de garantir une mise en œuvre efficace et concertée de la Feuille de route du Commerce extérieur pour la période 2025-2027. Ces conventions traduisent la volonté commune des acteurs publics et privés d’unir leurs efforts pour faire du commerce extérieur un véritable levier de croissance, d’emploi et de rayonnement international du Maroc.