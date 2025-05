R&D : Légumineuses et céréales résistantes à la sécheresse : L’INRA et l’ICARDA dévoilent à Marchouch leurs innovations

S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie “Génération Green 2020-2030”, cet évènement, placé sous le thème “la collaboration INRA-ICARDA au service d’une agriculture résiliente et éco-efficiente”, s’est déroulée en présence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, outre des acteurs issus de milieux institutionnel, professionnel et agricole. Cette journée a été l’occasion de mettre en lumière la contribution de la recherche scientifique à la lutte contre le déficit hydrique structurel que connaît le Maroc depuis sept ans.

Elle intervient dans un contexte marqué par une année de forte sécheresse, avec seulement 200 mm de précipitations enregistrées à la station de mesure. Elle a été également marquée par la présentation des nouvelles variétés de céréales, de légumineuses alimentaires et fourragères, ainsi que des programmes d’amélioration génétique et de multiplication des semences menés sur le site.

Lamiae Ghaouti, directrice de l’INRA, a souligné à cette occasion, que cette journée constitue un véritable pont de communication entre les agriculteurs, les chercheurs et les multiplicateurs de semences. Elle a indiqué que plus de 72 variétés de céréales et de légumineuses, spécialement adaptées aux changements climatiques et au stress hydrique, sont présentées à l’occasion de cette journée.

Évoquant les techniques agricoles, elle a mis en avant des méthodes permettant d’économiser l’eau, telles que l’irrigation d’appoint et le semis direct, affirmant qu’elles contribuent à hauteur de 50 % à l’amélioration de la productivité.

De son côté, Michael Baum, directeur du programme de biodiversité et d’amélioration des cultures au sein de l’ICARDA, a précisé que la dynamique de développement de nouvelles variétés, de techniques de semis direct, de solutions d’irrigation, ainsi que d’autres technologies agricoles, a été enclenchée depuis 2013, avec l’ambition de les diffuser à travers l’ensemble du territoire marocain. Il a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance de cet effort d’innovation, rappelant que le Maroc dispose d’environ 5 millions d’hectares dédiés à l’agriculture pluviale. Il a, dans ce sens, fait savoir que l’ICARDA, en partenariat avec l’INRA, s’emploie à concevoir et à tester des technologies agricoles résilientes, spécifiquement adaptées aux conditions de l’agriculture pluviale et aux défis induits par le changement climatique.

Cette journée a pour objectif de présenter aux différentes parties prenantes les progrès réalisés en matière d’amélioration génétique, ainsi que des performances agronomiques, physiologiques et technologiques des nouvelles variétés développées, en vue de promouvoir leur adoption par les agriculteurs et les sociétés semencières. Créé en 1965 sur une superficie de 550 Ha, le domaine expérimental de Marchouch a pour mission principale l’expérimentation sur les céréales d’automne et les légumineuses alimentaires et fourragères.