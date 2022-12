Colorado : Système d’information certifié

Consciente que l’information constitue un atout incontournable pour l’atteinte des objectifs, la société Colorado vise à travers cette certification à protéger les actifs informationnels en tant que capital immatériel contre les menaces internes et externes qui peuvent les mettre en péril, indique un communiqué de la société.

Colorado est par conséquent l’une des premières sociétés industrielles au Maroc à se faire certifier ISO 27001, fait savoir la même source. Et de rappeler que la société est déjà triplement certifiée ISO 9001 pour la qualité, ISO 45001 pour la santé et sécurité au travail et ISO 14001 pour la protection de l’environnement.