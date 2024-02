En séquentiel, ils augmentent de +0,7%, sachant que sur les douze mois de l’année 2022, les ventes de ciment se stabilisent (+0,19%) à 12,5 MT en y-o-y.

Sur le mois de janvier et par type de segment, les catégories « Infrastructures », « BPE », « Prefa » et « Distribution » gagnent de +64,70%, +17,37%, +5,15% et +0,11% pendant que l’unique canal « Bâtiments » recule de -23,68%