CGEM : Le Label RSE attribué à Al Omrane Tanger Tétouan Al Hoceima et renouvelé à Maghreb Steel

Suite à la réunion du comité d’attribution du Label RSE, la Confédération a octroyé le Label à la Société Al Omrane Tanger Tétouan Al Hoceima. Il a par ailleurs été renouvelé à l’entreprise Maghreb Steel, indique un communiqué patronal.

Le label RSE de la CGEM a pour vocation d’encourager les entreprises marocaines à adopter une démarche tenant compte des impératifs économiques, sociaux et environnementaux, dans leur stratégie managériale, rappelle la même source. Il est attribué par la présidence de la CGEM pour trois années, sur avis du Comité d’attribution, à la suite d’une évaluation managériale menée par l’un des tiers experts indépendants accrédités par la confédération, précise le communiqué. L’évaluation a pour objet de s’assurer de la conformité de la gestion globale de l’entreprise avec les objectifs définissant la charte de responsabilité sociétale de la Confédération, qui constitue le référentiel du Label. Cette charte est définie en conformité avec la législation sociale nationale et les objectifs universels de responsabilité sociale et sociétale.