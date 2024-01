CFG Bank : Habiba Laklalech nommée administratrice indépendante

Lors de sa réunion du 5 janvier 2024, l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement a décidé de nommer Habiba Laklalech en qualité d’administratrice indépendante, sous réserve de la non-objection de Bank Al-Maghrib, a indiqué CFG Bank dans un communiqué. Et d’ajouter que H. Laklalech aura également vocation à venir consolider la composition du Comité d’audit et des risques.

CFG Bank renforce ainsi le taux d’indépendance et la parité au sein de son Conseil d’Administration et de ses comités techniques, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.