Cargaisons d’armes vers Israël : Les dockers de Marseille-Fos font de la résistance : En déchargeant un container destiné à Tsahal

Cette livraison, révélée par Disclose et The Ditch, marquait la troisième expédition de ce type depuis janvier 2025, après celles du 3 avril et du 22 mai, selon des données maritimes obtenues par Disclose. Le syndicat CGT des dockers et personnels portuaires du Golfe de Fos a réagi immédiatement après avoir été alerté par divers réseaux.

Dans un communiqué, le syndicat déclare que « le port de Marseille-Fos ne doit pas servir à alimenter l’armée israélienne. Les dockers et portuaires du Golfe de Fos ne participeront pas au génocide en cours orchestré par le gouvernement israélien. Nous sommes pour la paix entre les peuples. Nous déplorons tous ces conflits armés qui engendrent la mort, la misère, l’exode de populations. »

Le conteneur, contenant 19 palettes de maillons, a été identifié et mis de côté, empêchant son chargement sur le navire à destination de Haïfa. Selon Christophe Claret, secrétaire général du syndicat, une fois que les dockers refusent de charger une marchandise, personne ne peut le faire à leur place. Cette action s’inscrit dans un contexte de controverse sur les exportations d’armes françaises vers Israël. En mars 2024, Disclose et Marsactu avaient déjà signalé que ces maillons pouvaient être utilisés contre des civils à Gaza. Sébastien Lecornu, ministre des Armées de l’époque, avait alors affirmé que ces pièces étaient destinées à la réexportation, explication révisée en novembre 2024, indiquant qu’elles seraient assemblées en Israël avant de revenir en France. Ces déclarations n’ont pas apaisé les critiques, alors que l’offensive israélienne à Gaza a causé plus de 55 000 morts, majoritairement des civils. Les dockers de Marseille-Fos, soutenus par des figures politiques comme Manuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure, ont été salués pour leur refus de charger ces armes.