CapAccess : BANK OF AFRICA décline son offre pour la relance des investissements des PME/ETI

Ainsi, le produit « CapAccess By BOA » consiste en un crédit conjoint accordé selon le montage suivant : · Dette Subordonnée « Crédit Junior » : 1/3 maximum du Crédit Conjoint. Crédit Bancaire « Crédit Sénior » : 2/3 minimum du Crédit Conjoint. Cette offre présente plusieurs avantages puisqu’elle est proposée à des taux attractifs pour encourager les entreprises à concrétiser leurs projets d’investissements. Aucune commission d’étude n’est facturée à l’entreprise sur le Crédit junior et sa durée de remboursement est plus longue, jusqu’à 12 ans. La part bancaire peut bénéficier de la Garantie Tamwilcom et la période de grâce en capital sur le crédit junior correspond au double de la période de grâce accordée par la banque avec un maximum de 5 ans.

Pour la sensibilisation des entreprises à l’échelle nationale, une tournée régionale est prévue dans le cadre d’une campagne de communication de grande envergure. À travers ce partenariat stratégique, BANK OF AFRICA assoit son rôle en tant qu’acteur clé dans la concrétisation des ambitions économiques nationales et dans l’accompagnement des entreprises dans leur développement