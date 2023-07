Best Place to Work au Maroc : Allianz Trade obtient la certification pour l’année 2023

Best Places to Work est un programme international de certification qui récompense les meilleurs employeurs dans différent pays, indique-t-on dans un communiqué. L’évaluation repose sur l’analyse de l’attractivité d’une entreprise grâce à un processus en deux étapes axées sur 8 dimensions autour de la culture de l’entreprise, le leadership du management, les opportunités d’apprentissage et les pratiques RH.

“Des professionnels aguerris et passionnés par leur métier. Une stratégie autant ambitieuse que transparente”, a dit Hicham Bensaid Alaoui, CEO de Allianz Trade Maroc. Et d’ajouter que “la rigueur et l’engagement induits par l’ancrage à un Groupe multinational de tout premier plan. Voici trois raisons, parmi tellement d’autres, qui font d’Allianz Trade Maroc un employeur de choix”.

“Nous nous efforçons d’établir une culture d’entreprise axée sur ‘l’humain’ en démontrant constamment un engagement indéfectible envers le bien-être de nos employés, en favorisant une culture d’inclusivité et en cultivant un environnement de travail qui les incite à atteindre leur plein potentiel”, a, de son côté, souligné Hicham Zekraoui, directeur RH.

Chaque année, le programme s’associe à de nombreuses organisations au Maroc, dans différents secteurs, pour les aider à mesurer, comparer, améliorer leurs pratiques RH et avoir accès aux outils et à l’expertise dont elles ont besoin pour apporter des changements efficaces et durables dans leurs organisations.