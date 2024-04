Base navale visée à Eilat : Un drone lancé depuis l’Irak a déjoué la DCA israélienne

Selon les médias israéliens, c’est une base militaire navale qui a été visée par le drone et des colonnes de fumée se sont dégagées. Ils ont indiqué que ce dernier a traversé la Jordanie. Les médias israéliens ont qualifié cet incident comme « le plus dangereux » depuis le début de la guerre, soulignant qu’il s’agissait d’un incident « inhabituel ». Ils ont ajouté que la censure israélienne les a autorisés à publier jusqu’à présent que l’appareil en question a volé depuis l’Irak, en passant par la Jordanie avant d’arriver à Eilat, où il a explosé dans un bâtiment voisin.

Lundi à l’aube, la Résistance islamique en Irak a annoncé qu’elle avait visé une cible vitale dans les territoires palestiniens occupés, avec des armes appropriées, dans le cadre de son soutien au peuple palestinien à Gaza et en réponse aux massacres commis par l’occupation à leur encontre. Les médias israéliens ont aussi indiqué que c’était la deuxième fois qu’un drone pénétrait depuis la Jordanie et explosait à Eilat. Le premier avait attaqué une base militaire à Eilat, et se trouvait à seulement quelques mètres du navire le plus cher de la marine israélienne, le Sa’ar 6, selon les médias israéliens. Certains médias avaient alors rapporté que cette attaque avait été réalisée depuis la mer Rouge. Un article de I24 a indiqué que « des sirènes ont retenti dans la nuit de dimanche vers 1h30 du matin à Eilat et dans la région ». Citant une source militaire, « les soldats ont identifié une cible aérienne suspecte qui a pénétré le territoire israélien depuis l’est » et a touché « la zone de la baie d’Eilat », faisant uniquement état de légers dommages sur un bâtiment. Tsahal dit enquêter pour déterminer les raisons de la non-interception du missile et connaître les failles sécuritaires.

D’ailleurs, selon des informations rapportées le 20 mars par Reuters, l’infrastructure portuaire de la ville israélienne va licencier une partie des employés du site en raison des attaques houthies en mer Rouge. La moitié des 120 salariés seraient concernés, indique l’agence de presse. La même source ajoute que Gideon Golber, PDG du port d’Eilat, a déclaré que cette décision était la dernière option après des mois de pertes et d’inactivité. « Ils ne résolvent pas le problème », a-t-il déclaré, après avoir espéré que les attaques houthies disparaîtraient suite à l’intervention de la coalition maritime dirigée par les États-Unis. En décembre, G. Golber avait déclaré à Reuters que l’activité portuaire avait chuté de 85% depuis le début des attaques en mer Rouge.

La résistance islamique irakienne a revendiqué également une attaque de drone le 31 mars sur la ville d’Eilaboun, en Israël. Les Israéliens n’ont toutefois pas commenté cette frappe. Toujours est-il que ces opérations répondent aux objectifs fixés par Abu Alaa al-Wala’i, secrétaire général des Brigades des Martyrs Sayyid. Dans un post publié sur la plateforme X, il avait assuré que la résistance islamique irakienne « ciblera les ports, les avions et les raffineries de pétrole de l’occupation en Méditerranée, au cours de la deuxième phase ». Régulièrement, les milices irakiennes annoncent avoir effectué des frappes sur Israël, mais celles-ci sont rarement confirmées par les autorités israéliennes à l’instar du ciblage du port d’Haïfa le 5 mars dernier.