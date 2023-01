Banques participatives : Un bilan globalement positif

Selon les données du cabinet, l’encours des financements accordés par les Banques participatives s’établit à 21,5 Mrds DH à fin juin 2022, soit un taux de croissance annuel moyen de +96% entre juin 2018 et juin 2022.

Dans le détail, les financements participatifs immobiliers représentent la plus grande part de l’encours global réalisé, soit 80%, suivis par ceux dédiés à l’équipement et à la trésorerie et à la consommation avec des parts respectives de 12% et 7%. En revanche, les créances en souffrance dépassent les 70 MDH au S1 2022, soit une hausse de +150% en glissement annuel, en raison de la généralisation progressive de la commercialisation de financements pour les entreprises et les professionnels.

Les ressources ont, quant à elles, progressé de plus de +50% depuis le lancement de l’activité, constituées notamment par le capital social et les dépôts à vue avec des parts respectives de 40% et 30%. De son côté, le PNB enregistre une croissance annuelle moyenne de plus de +130%, passant de 2 MDH à 312 MDH, confirmant ainsi la résilience des Banques participatives dans un contexte de crise sanitaire.

Concernant la capacité bénéficiaire, les Banques participatives ont commencé à résorber leurs pertes à partir de juin 2020 après avoir enregistré un déficit important en juin 2019 (-207) MDH. Le secteur du financement participatif devrait donc atteindre son seuil de rentabilité vers la fin du S1 2023. Côté réseau, le nombre d’agences a enregistré un taux de croissance annuel moyen de plus de +63%, passant de 44 à 176 agences en décembre 2021.