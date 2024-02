Balance commerciale : Le déficit s’allège à fin 2023

Les importations ont reculé de 2,9% à 715,7 Mrds DH alors que les exportations ont connu une légère hausse de 0,2% pour se situer à 429,31 Mrds DH, précise l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de décembre, notant que le taux de couverture a gagné 1,9 point pour s’établir à 60%. La baisse des achats de biens est due, essentiellement, au recul des importations des produits énergétiques, des demi produits et des produits bruts, explique l’Office.

En effet, les approvisionnements en produits énergétiques régressent de 20,4% suite à la baisse des importations du gas-oils et fuel-oils de 18,24 Mrds DH. Cette dernière est tributaire du recul des prix de 17,9% conjugué à la baisse des quantités importées de 7,3%. En parallèle, les achats des demi-produits accusent une baisse de 10,5% suite à la diminution des achats de l’ammoniac de 58,7%. De leur côté, les importations des produits bruts reculent de 28% sous l’effet de la baisse des achats des soufres bruts de 10,7%. En ce qui concerne les achats des produits alimentaires, ceux-ci affichent une hausse de 2,87 Mrds DH.

En revanche, les importations des produits finis de consommation augmentent de 11,3%, suite principalement à la hausse conjointe des achats des parties et pièces pour voitures de tourisme de 27,7% et des voitures de tourisme de 15,4%. Les importations des biens d’équipement, quant à elles, augmentent de 14,4% passant de 141,3 MMDH à fin décembre 2022 à 161,68 MMDH à fin décembre 2023.

Du côté des exportations, celles du secteur automobile ont atteint plus de 141,76 Mrds DH à fin décembre dernier, affichant une croissance de 27,4% comparativement à la même période un an auparavant, selon l’Office. Cette évolution est portée par l’accroissement des ventes du segment de la construction (+12,48 Mrds DH), celles du câblage (+11,32 Mrds DH) et celles du powertrain (+2,29 Mrds DH). De même, les ventes du secteur de l’électronique et électricité ont grimpé de 28,4% à 23,86 Mrds DH à fin décembre 2023, fait savoir la même source. Concernant les exportations du textile et cuir, elles ont progressé de 5%, suite à l’augmentation des ventes des vêtements confectionnés (+6,9%) et des articles de bonneterie (+5,4%). Les ventes des chaussures, quant à elles, ont baissé de 6,2%.

En parallèle, les exportations du secteur aéronautique ont augmenté de 2,4%, portant sur un montant de près de 21,85 Mrds DH à fin décembre 2023. S’agissant des ventes du secteur de l’agriculture et agro-alimentaire, celles-ci ont enregistré une quasi-stabilité, attribuable au repli des ventes de l’industrie alimentaire (-1,8%) et de l’augmentation de la pêche et l’aquaculture (+7,2%).

Pour ce qui est des exportations des autres extractions minières, elles ont diminué de 3,4%. En effet, les ventes des phosphates et dérivés se sont situées à 76,14 Mrds DH à fin décembre 2023 contre 115,48 Mrds DH à fin décembre 2022. Cette baisse concerne les ventes des engrais naturels et chimiques (-30,7%), celles de l’acide phosphorique (-43,5%) et celles des phosphates (-38%).

Sur le volet des flux financiers, les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) se sont établis à près de 115,15 Mrds DH à fin décembre 2023, contre 110,72 Mrds DH une année auparavant. Ces transferts affichent ainsi une hausse de 4% par rapport à décembre 2022.

Par ailleurs, la balance des échanges de services enregistre un excédent en hausse de 16,3% au titre des douze mois de l’année à 134,69 Mrds DH. Cet accroissement fait suite à la hausse de 15,8% des exportations à 260,66 Mrds DH (225,14 Mrds DH en 2022), plus importante que celle des importations (125,97 Mrds DH contre 109,33 Mrds DH, soit +15,2%).