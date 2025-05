BAD-Maroc : 32 projets ciblés, optimiser les 2,9 Mrds € d’investissements structurants

Selon un communiqué de la BAD, le responsable-pays de la Banque au Maroc, Achraf Tarsim, a indiqué, à l’occasion du lancement de la revue de la performance du portefeuille des projets financés par l’Institution au Maroc, que “près de trois milliards d’euros d’opérations sont actuellement en cours au Maroc pour amorcer des projets et réformes clés qui renforcent la compétitivité et l’attractivité du Royaume”. Ce chiffre, a-t-il souligné, “reflète l’excellence, la profondeur et la vitalité de notre partenariat”.

Pendant deux jours, une centaine de représentants issus du gouvernement, de la Banque et des unités de gestion des projets émanant des ministères et administrations seront réunis autour d’un objectif central : maximiser l’efficacité du déploiement des 32 projets en cours d’exécution et renforcer leur convergence avec les priorités nationales. Dans une approche participative et axée sur les résultats, l’atelier permettra d’élaborer un plan d’amélioration du portefeuille. “Notre rencontre avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème de l’action publique traduit la volonté partagée d’amplifier l’impact socio-économique des projets sur le terrain, au bénéfice des populations”, a noté A. Tarsim. La première journée de l’atelier sera consacrée à la formulation d’une matrice de recommandations destinée à renforcer l’efficacité opérationnelle des projets. Ce document proposera des actions ciblées à l’intention des parties prenantes – la Banque, les autorités nationales et les équipes opérationnelles – afin d’optimiser la performance globale du portefeuille. Les discussions prévues pour la seconde journée permettront de définir les modalités de mise en œuvre du plan d’amélioration du portefeuille, en lien avec les priorités nationales du Maroc et les Objectifs de développement durable (ODD). Cette revue permettra ainsi d’identifier les principaux défis rencontrés dans l’exécution des projets, de proposer des solutions pour lever les contraintes, optimiser les processus et renforcer la coordination entre les différents niveaux d’intervention.

Dans un contexte d’accélération des chantiers de développement du Royaume, cet exercice stratégique contribue à garantir la pertinence, la cohérence et l’efficacité des interventions multisectorielles de la Banque au Maroc.

Depuis plus d’un demi-siècle, la BAD a mobilisé près de 15 milliards d’euros pour financer plus de 150 projets et programmes. Ces interventions couvrent des secteurs stratégiques tels que le transport, la protection sociale, l’eau et l’assainissement, l’énergie, l’agriculture, la gouvernance et le secteur financier.