Forum International de la Chimie : Une 3ème édition dédiée à la transition énergétique et à ses enjeux. Agir localement, penser globalement

Organisé sous patronage royal, ce forum a une nouvelle fois rassemblé des acteurs clés de l’industrie chimique nationale et internationale, mettant l’accent sur le rôle structurant de la chimie dans la transformation industrielle du Royaume, la transition énergétique et le développement de chaînes de valeur stratégiques, à l’image de l’hydrogène vert, des batteries à haute performance ou de la valorisation des ressources minières locales, indique un communiqué de la FCP.

Selon la même source, le Maroc s’affirme aujourd’hui comme un futur hub mondial de la chimie, avec un secteur qui pèse près de 30% de la production industrielle nationale, génère un chiffre d’affaires de 190 Mrds DH et assure plus de 220.000 emplois directs et indirects. Il est désormais reconnu comme le premier investisseur industriel du pays, et affiche des ambitions claires en matière de durabilité, de souveraineté industrielle et d’innovation.

Dans son message inaugural, le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, a rappelé le rôle stratégique de la chimie dans la transformation industrielle du pays, notamment dans les secteurs des batteries, de l’énergie, des fertilisants et d’autres filières de la chimie. Grâce à une vision royale claire, à l’arrivée de nouveaux talents et à un accès inédit à une énergie compétitive, la chimie est appelée à devenir un moteur d’innovation. R. Mezzour a appelé à tirer parti des technologies modernes pour renforcer la performance des chimistes et créer de la valeur pour le développement national.

De son côté, le secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, a souligné, lors de la cérémonie d’ouverture, l’importance stratégique accordée à cette filière. “Aujourd’hui, la chimie marocaine se révèle être un levier stratégique pour propulser notre pays à l’avant-garde de la transition énergétique. Grâce à notre position géographique unique, un ensoleillement et des ressources éoliennes exceptionnelles, le Maroc est en train de devenir un acteur majeur et incontournable de l’énergie propre à l’échelle mondiale”, a-t-il dit.

Pour sa part, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a insisté sur le rôle central de l’industrie chimique dans la transition énergétique du Maroc, à travers des axes clés comme la décarbonation, l’économie circulaire et l’hydrogène vert. Elle a mis en avant les progrès du pays en matière d’énergies renouvelables (45% du mix en 2025) et les ambitions d’investissement pour 2030 évalués à 120 MMDH. La ministre a aussi appelé à renforcer la compétitivité et la durabilité de l’industrie chimique marocaine dans un modèle bas carbone.

S’inscrivant dans l’esprit du discours royal sur la souveraineté industrielle et la valorisation de l’investissement, la 3ème édition de ce forum a confirmé le positionnement du Maroc comme un acteur émergent et ambitieux, capable d’articuler performance économique, transition écologique et souveraineté stratégique. “Le thème de cette édition traduit parfaitement notre ambition de faire du Maroc un levier central de souveraineté industrielle de la chimie, un moteur d’innovation, mais aussi une source de croissance responsable. Nous avons traité des sujets de thématiques en rupture, avec des panels animés par des dirigeants de grandes entreprises et des experts internationaux pour les batteries à haute performance, l’hydrogène vert, la valorisation des ressources minières, le dessalement d’eau de mer, la formation, la recherche scientifique et les talents de demain”, a précisé Abed Chagar, Président du comité d’organisation du Forum et Président de la FCP.

La journée a été marquée par des panels de haut niveau sur les secteurs stratégiques en pleine émergence au Maroc. Le premier panel a porté sur l’industrie des batteries à hautes performances, avec la participation de dirigeants de groupes industriels majeurs comme GOTION Power, MANAGEM, Renault Group Maroc, COBCO, MERA Batteries et BTR, mettant en avant les opportunités de développement local dans la chaîne de valeur des batteries. Le deuxième panel a exploré le potentiel de l’hydrogène vert, positionné comme un levier énergétique clé pour l’avenir du Maroc, grâce à des interventions d’experts d’AIR LIQUIDE, EDF Renouvelables, UM6P, HydroJeel et Cluster Green H2. Quant au troisième panel, il a souligné le rôle de la chimie dans l’intégration industrielle et la valorisation des ressources minières nationales, avec la contribution d’acteurs de référence tels que CMT, OCP, FDIM et FluorAlpha. Tenue sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce et en partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), cette journée a confirmé le rôle central de la chimie dans les transitions énergétiques et industrielles du Royaume.