Promotion touristique : Marché domestique, l’ONMT dévoile une nouvelle campagne immersive pour activer le tourisme national

Déployée à l’échelle nationale et internationale auprès des Marocains du monde, cette campagne s’inscrit avec un positionnement résolument expérientiel, émotionnel et fédérateur, dans la continuité de la mission de l’ONMT de valorisation du tourisme national, indique l’Office. Portées par des visuels forts et aspirationnels, “Ntla9aw fbladna” opère ainsi un tournant stratégique majeur, relève le communiqué, notant que l’ONMT choisi, en effet, de passer de l’inspiration à l’activation émotionnelle, en mettant en scène des expériences vécues, vibrantes, authentiques, à travers tout le Royaume. L’objectif consiste à engager les citoyens marocains dans une dynamique de découverte ou de redécouverte territoriale, transformant l’intention de voyage en acte concret, ajoute la même source.

Ainsi, deux films publicitaires phares, au cœur de ce dispositif, viennent illustrer cette ambition. Le premier explore les côtes atlantiques et méditerranéennes dans une version réinventée du farniente national : baignade, parapente, pêche, balades à cheval ou virées en famille. Le second, plus ancré dans les terres, plonge le spectateur dans une aventure nature & découverte, où se mêlent hospitalité berbère, délices gastronomiques, sensations outdoor et beautés brutes. Avec un dispositif de communication 360° couvrant TV, digital, radio, presse écrite, affichage urbain et cinéma, “Ntla9aw fbladna” ambitionne de booster la désirabilité de la destination Maroc dans toutes ses diversités puisque les 12 régions du Royaume y sont représentées. Le tout appuyé par une stratégie digitale pilotée par la data, pour maximiser la performance et l’impact des messages.

D’ores et déjà, les deux films ont reçu un accueil extrêmement positif : modernes, engageants, rafraîchissants, générant une forte envie de partir, ici et maintenant. Ce feedback valide la justesse du repositionnement de l’ONMT vers une narration immersive, humaine et émotionnelle. L’ONMT capitalise ainsi sur l’attachement des Marocains à leur pays pour en faire un véritable levier de croissance du tourisme national. “Ntla9aw fbladna” est ainsi une campagne qui promeut non seulement une destination, mais aussi des souvenirs, des émotions et des expériences à vivre intensément.