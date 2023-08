Awrach 2 : Intelcia s’engage à créer 4.000 emplois

Cet engagement fait suite à la signature d’une convention tripartite entre Intelcia et le ministère de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, représenté par le ministre, Younes Sekkouri, et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), en présence de son Directeur Général, Noureddine Benkhalil, indique un communiqué de l’Acteur global de l’outsourcing.

Cet engagement fait ainsi du Groupe l’un des plus gros contributeurs à cette deuxième phase du Programme “Awrach” qui vise la création de 150.000 emplois en 2023, dont 50.000 emplois d’insertions durable, souligne le communiqué, ajoutant que l’ANAPEC accompagnera le Groupe dans la satisfaction de ses besoins en recrutement sur un plan opérationnel, du sourcing jusqu’au recrutement. Quant au ministère, il mettra en place les moyens institutionnels et mobilisera les budgets nécessaires pour répondre aux besoins de montée en charge et de formation professionnelle d’Intelcia, poursuit la même source.

L’engagement ferme sur 4.000 nouvelles recrues devrait permettre au Groupe de sécuriser les recrutements pour ses montées en charge afin de répondre aux besoins de ses clients. Cette convention, portant sur une durée de 3 ans, servira donc de point d’appui dans les objectifs de croissance du Groupe à court et moyen terme. Le partenariat permet également à Intelcia de renforcer sa stratégie d’ancrage territorial au Maroc notamment l’ouverture de sites de production dans des régions éloignées de l’axe économique principal du pays.

Démarrée en 2020, cette stratégie de désenclavement et d’inclusion économique des régions a déjà permis d’ouvrir un site à Oujda depuis 3 ans, avec une architecture hybride basée sur du travail présentiel et à distance. La convention vient aussi renforcer la politique de développement de l’employabilité prônée et portée par les valeurs du Groupe. Une politique qui permet de donner des chances à tout candidat, diplômé ou non, d’apprendre, de se former, de développer ses compétences et de se forger une carrière au sein du Groupe ou en dehors. À cet effet, le Groupe met à contribution l’ensemble de ses structures de formation qui ont délivré, en 2022, plus de 2 millions d’heures de formation pour l’ensemble des 40.000 collaborateurs du Groupe dans le monde, conclut le communiqué.