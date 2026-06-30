Automobile : Stellantis MEA active la « FASTLANE 2030 » et muscle son dispositif industriel depuis Casablanca

Réunis à Casablanca le 30 juin 2026, les dirigeants de Stellantis Middle East & Africa (MEA) ont dévoilé les leviers d’exécution opérationnels de leur feuille de route stratégique. Le constructeur automobile affiche des ambitions claires : capter la croissance d’une région en pleine explosion démographique tout en consolidant son ancrage industriel, notamment à travers l’axe Maroc-Turquie. Une trajectoire financière agressive dans une zone géographique stratégique

Une trajectoire financière agressive dans une zone géographique stratégique

La région Moyen-Orient et Afrique ne représente pas seulement un débouché commercial d’envergure pour Stellantis, elle s’impose comme l’un des piliers centraux de sa rentabilité à long terme. Représentant actuellement 25 % de la population mondiale — un indicateur qui devrait bondir à 40 % dans les décennies à venir —, la zone MEA s’affirme comme l’un des marchés automobiles les plus dynamiques et prometteurs de la planète.

Sur ce périmètre, Stellantis bénéficie déjà de fondations particulièrement solides. Le groupe y occupe la place de numéro deux depuis quatre années consécutives, affichant un volume supérieur à 500 000 véhicules vendus par an et une rentabilité durable à deux chiffres.

Avec le déploiement de sa feuille de route FaSTLAne 2030, présentée officiellement par Samir Cherfan, Chief Operating Officer de la région, le groupe vise désormais une hausse de 40 % de son chiffre d’affaires régional tout en maintenant sa marge opérationnelle à deux chiffres.

La vision des dirigeants

« Le Moyen-Orient et l’Afrique s’imposent comme un pilier stratégique majeur de la croissance de Stellantis », explique Samir Cherfan. « Nous bénéficions déjà d’une base solide, combinant volume et rentabilité. Avec FaSTLAne 2030, nous accélérons notre mise en œuvre en optimisant notre sourcing, en renforçant notre empreinte industrielle et en déployant un portefeuille produit ciblé pour capter pleinement le potentiel de la région ».

L’axe Méditerranée au cœur de la souveraineté industrielle

Pour soutenir cette accélération, Stellantis opère une transformation structurelle profonde de son modèle d’approvisionnement et de production, dont l’exécution globale devrait être finalisée à 75 % dès 2028. Le groupe mise sur la complémentarité géographique et la compétitivité de ses infrastructures locales :

Le Hub Méditerranée (Maroc & Turquie) : Véritable poumon industriel du groupe dans la zone, les sites marocains et turcs cumulent une capacité de production globale de 800 000 unités. L’objectif est d’y renforcer le leadership industriel tout en redynamisant les performances de la marque Fiat en Turquie.

Véritable poumon industriel du groupe dans la zone, les sites marocains et turcs cumulent une capacité de production globale de 800 000 unités. L’objectif est d’y renforcer le leadership industriel tout en redynamisant les performances de la marque Fiat en Turquie. L’Algérie : Le constructeur prévoit d’y étendre sa base industrielle en mettant l’accent sur l’augmentation progressive du taux d’intégration locale.

Le constructeur prévoit d’y étendre sa base industrielle en mettant l’accent sur l’augmentation progressive du taux d’intégration locale. Le Moyen-Orient et l’Afrique du Sud : La stratégie s’orientera vers l’enrichissement de l’offre commerciale et un recours accru à la fois à la localisation et à des solutions de sourcing hautement compétitives.

Un portefeuille rationalisé et un co-investissement à 300 millions d’euros

L’autre pilier de la stratégie FaSTLAne 2030 repose sur une discipline produit rigoureuse, pensée pour maximiser les effets d’échelle et l’efficacité économique. Plutôt que de disperser ses efforts, Stellantis fait le choix de la rationalisation : un portefeuille ciblé de 22 modèles clés devra générer à lui seul 90 % des ventes de la région.

Pour financer ce plan produit d’envergure, Stellantis va déployer une enveloppe d’investissements annuels d’environ 300 millions d’euros. Ce modèle financier s’appuiera fortement sur des logiques de partenariats et de co-investissements industriels.

En combinant intelligemment production de proximité et importations stratégiques en provenance d’Asie, Stellantis dessine un modèle hybride agile. Une stratégie globale qui permet au constructeur de conjuguer rentabilité financière stricte et contribution directe au développement des tissus économiques et industriels locaux de la région MEA.