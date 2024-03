Auto Nejma : Recul net du résultat à fin 2023

Cette évolution favorable est redevable au lancement du nouveau plan stratégique du Groupe visant à se diversifier autour du secteur automobile à travers le lancement de la gamme électrique Mercedes EQ et les nouveaux modèles électriques de la marque BYD à zéro émission tout en renforçant son positionnement dans le segment du luxe à motorisation classique.

Au volet opérationnel, le résultat d’exploitation du Groupe ressort en recul de -6% à 269 MDH, impacté vraisemblablement par la hausse du coût d’achat des véhicules non totalement répercutée sur les prix de vente, laissant apparaître une marge opérationnelle en baisse de -1,5 points à 12%. Le résultat non courant se dégrade à -30,4 MDH (vs. -9,9 MDH en 2022) subissant principalement l’impact du dénouement du contrôle fiscal (estimé par nos soins à près de 28 MDH) et de la contribution au séisme d’El Haouz pour 10 MDH (à répartir sur cinq ans). Dans ces conditions, le résultat net se dégrade de -14% à 160 MDH.

En conséquence, le Conseil d’Administration devrait proposer lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire l’approbation de la distribution d’un DPA de 95 DH (vs. 125 DH en 2022 dont un dividende exceptionnel de 15 DH), soit un D/Y de 4,4% sur la base d’un cours de 2 470 DH au 29/12/2023.

Au volet des investissements et afin de réduire l’empreinte écologique, le groupe prévoit la diversification de ses activités avec la création de la société de vente de solutions technologiques avancées dans la mobilité Hakam Technology Solutions, ainsi qu’une société de participation Hakam Capital Ventures qui devrait porter les investissements de diversification future du Groupe. C’est via HCV que le Groupe a acquis en 2023 Sedec au prix de 210 MDH. Il s’agit du leader marocain de la construction bois au Maroc. Parallèlement, Auto Nejma prévoit en 2024 la construction de nouveaux Showroom ou l’extension d’anciens showroom pour les marques BYD dans plusieurs villes du Royaume dont un son flagship store Mercedes-Benz à Agadir.