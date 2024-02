Au deuxième anniversaire de l’Opération spéciale en Ukraine : Le ministre russe de la Défense à Avdeïevka

Le ministre russe de la Défense a inspecté « le groupe de troupes russes Centre dans la zone d’opérations spéciales », a annoncé le ministère tôt samedi sur sa chaine Telegram. Des forces qui ont pris Avdeïevka. S. Choïgu a notamment « écouté les rapports du commandant du groupe Centre et des officiers du quartier général sur la situation actuelle », précise la Défense russe. Le colonel général Andrei Mordvichev a déclaré au ministre que lors de la prise de la ville « l’ennemi avait été repoussé de ses positions de plus de 10 kilomètres », ajoutant que « les troupes russes poursuivaient leur offensive dans leurs directions ». Malgré « les lamentations du régime de Kiev concernant la grave pénurie de munitions d’artillerie, l’intensité de l’artillerie ennemie n’a pas diminué », a par ailleurs déclaré le commandant du groupe. Ce dernier a également vanté les mérites des drones, notamment des Orlan-30, qui selon lui ont « fait leurs preuves » lors de la bataille d’Avdeïevka. Selon le ministère, les avions sans pilote russes « ont détruit plus de 700 cibles ennemies » dans et autour de la ville au cours des deux dernières semaines, « notamment des véhicules blindés, des systèmes d’artillerie, des équipements radar ainsi que du personnel ennemi ». « Nous avons déjà fait sortir environ deux cents prisonniers » lors du ratissage de la ville a ajouté A. Mordvichev. « Nous prévoyons d’en ramasser une centaine supplémentaires dans les prochains jours », a-t-il encore spécifié.

S. Choïgou a souligné que les prisonniers ukrainiens devaient être traités « de manière humaine, comme cela a toujours été le cas ». Au cours de cette inspection, le ministre a remis des armes personnalisées aux officiers qui se sont distingués à Avdeïevka, et celui-ci s’est vu présenter du matériel « étranger », capturé par les forces russes. Le lieutenant-général Evgeny Tsindyaykine, commandant adjoint du groupe Centre, a noté que certains des équipements fournis par l’Occident n’étaient pas adaptées à une utilisation dans le Donbass, notamment le véhicule blindé de transport de troupes M113 de fabrication US.