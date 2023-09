Attijariwafa Bank : Le PNB en progression

Cette progression a été induite par une dynamique commerciale favorable en termes de collecte de l’épargne et de financement de l’économie, explique le groupe bancaire dans un communiqué. Les crédits à la clientèle et les dépôts ont augmenté respectivement à 368,6 Mrds DH (+4,3% et +6,3% à cours de change constants) et 418,9 Mrds DH (+7,6% et +10,2% à cours de change constants).

Pour sa part, le PNB de la banque Maroc s’est élevé à 8,3 MMDH au titre du S1-2023, en progression de 10,8%. Les crédits à la clientèle et les dépôts de la banque Maroc ont enregistré des hausses respectives de 6,3% à 255,8 Mrds DH et de 7,9% à 286,6 Mrds DH.