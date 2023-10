Attijariwafa bank : Inauguration du 20ème centre Dar Al Moukawil à Agadir

Ce centre vise à accompagner les commerçants, artisans, porteurs de projets, entrepreneurs et très petites entreprises dans leur développement, en leur offrant des services d’accompagnement et de conseils personnalisés, indique la banque dans un communiqué. Il a été inauguré le lundi 16 octobre 2023, en présence du Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, du Wali de la Région Souss Massa et gouverneur d’Agadir Ida Outanane, des autorités locales et de nombreux acteurs du monde économique et social de la Région.

À travers ce centre, les petites entreprises existantes ou en cours de création, clientes ou non de la banque, ont accès gratuitement à des séances de formation quotidiennes, des mises en relation d’affaires avec des partenaires et des donneurs d’ordres potentiels, à une mine d’informations utiles et du conseil sur-mesure fourni par des conseillers spécialisés afin de les aider à concrétiser et à réussir leurs projets.

Dar Al Moukawil est le premier écosystème à destination des entrepreneurs et des porteurs de projets pour leur apporter des services d’accompagnement spécifiques afin de les aider à entreprendre sereinement.

Les 20 centres Dar Al Moukawil sont ouverts à Aït Melloul, Tanger, El Jadida, Marrakech, Fès, Rabat, Meknès, Casablanca, Settat, El Hoceima, Laayoune, Oujda, Nador, Béni Mellal, Kénitra, Berkane et à Agadir. À ce jour, les centres Dar Al Moukawil ont accompagné plus de 365000 porteurs de projets et petites entreprises.

Le dispositif digital a enregistré près de 3 millions de connexions sur le portail www.Daralmoukawil.com ainsi que plus de 24 millions de vues sur la page Facebook « Ana Maak » et la chaîne Youtube « Dar Al Moukawil ». La mise en place de ce nouveau centre vient confirmer encore une fois, l’engagement d’Attijariwafa bank en faveur du développement économique et social, et sa volonté de contribuer activement à l’encouragement de l’entrepreneuriat.