AtlantaSanad Assurance : La certification Bancassurance ISO 9001 V 2015 reconduite

Obtenue initialement en mars 2020, cette certification a été la première du genre dans le marché de l’assurance au Maroc et a fait ainsi de AtlantaSanad Assurance, la première compagnie à certifier son périmètre Bancassurance à la norme Iso 9001.

En mars 2024, la Compagnie a réussi le 5ème renouvellement de cette certification qualité à la suite d’un audit qui n’a donné lieu à aucun écart, ni points de sensibilité sur les 309 exigences de la norme. « Le renouvellement de cette certification qualité, pour la 5ème année consécutive, conforte notre stratégie qui s’appuie sur un système de management par la performance », annonce Jalal Benchekroun, D.G de la compagnie. « Cette certification représente l’engagement quotidien de nos collaborateurs à entretenir non seulement la confiance de nos clients et de nos partenaires, mais aussi et surtout à mettre la qualité, quotidiennement, au cœur de notre orientation client », ajoute-t-il.

En effet, le maintien quinquennal de cette certification est le résultat d’un travail acharné basé sur une volonté de mieux servir les clients, en passant par une démarche participative et transversale qui met la qualité au cœur des préoccupations de la compagnie. Avec ce 5ème renouvellement de sa certification qualité, AtlantaSanad Assurance s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue et continuelle de son Système Qualité et vise davantage l’Excellence Opérationnelle. La Compagnie confirme également à travers cette concrétisation que l’orientation client, qui d’ailleurs fait partie intégrante des valeurs de la Compagnie, est déployée concrètement via les meilleures pratiques au quotidien.