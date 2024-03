Assaut israélien contre Rafah : Des généraux US attendus à Tel-Aviv

Le jeu de rôles auquel se livrent Israéliens et Américains ne trompe plus personne. Benyamin Netanyahu qui a fait grand cas du blocage de l’envoi d’une délégation israélienne de haut rang à Washington pour évaluer la guerre livrée aux Palestiniens dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie, vient de demander à l’administration US de reprogrammer ladite visite. Un haut responsable de l’administration Biden a assuré de son côté que le calendrier de l’opération contre Rafah devait être décalé alors que le Wall Street Journal affirme que Washington cherche à piloter l’opération contre la ville palestinienne frontalière de l’Egypte. Est-ce pour cette raison-là que les responsables égyptiens se tiennent à carreau ?

Quoi qu’il en soit, l’administration US a fait valoir auprès d’Israël l’idée de lui envoyer des généraux pour préparer cette campagne. Quitte à renforcer davantage l’ire de l’opinion publique US dont une majorité s’érige contre l’implication de leur pays aux côtés de l’entité sioniste responsable d’un génocide à ciel ouvert. Un sondage réalisé par l’Institut Gallup signale que 55% des Américains s’opposent à la guerre israélienne contre Gaza contre 36% seulement qui la soutiennent. Mais l’obstination de l’actuelle administration à voler au secours de leur base proche-orientale n’est pas pour étonner. Sauf les aveugles. Joe Biden, actuel locataire de la Maison Blanche a été des plus clairs en soulignant qu’il était sioniste dans l’âme.Dans la bande de Gaza, il y a lieu de souligner que des chars israéliens assiègent toujours, mercredi, l’hôpital Nasser dans le sud de la bande de Gaza. Dans la matinée, 12 martyrs, dont des enfants, sont tombés à la suite d’un raid israélien visant une tente pour personnes déplacées à Al-Mawasi, au sud de la bande de Gaza. Le dernier bilan établi par le ministère de la Santé à Gaza fait état de 32.490 martyrs et 74.889 blessés, en majorité des civils.

La résistance palestinienne continue à harceler les forces de l’occupation. Des batailles rangées sont déclarées au niveau du complexe hospitalier Al-Chifa. Les Brigades Al-Aqsa ont signalé avoir visé une concentration des troupes israéliennes par des missiles au niveau de la colonie de Kisoufim. Au nord d’AL Bureij, des forces israéliennes ont aussi subi des tirs de mortiers.

En dépit de tout cela, le département d’Etat US persiste à louvoyer en assurant que les négociations entre Israël et le Hamas ne sont pas encore à l’article de la mort. Sachant que les négociateurs palestiniens ont rejeté la dernière proposition israélienne qui donne tout à l’autorité de l’occupation et rien aux Palestiniens.

A signaler que Francesca Albanese, rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens, vient de remettre un rapport des plus accablants pour Israël au Conseil des droits humains de l’ONU. Un rapport qui, assure la diplomate onusienne, est loin d’être exhaustif.

A noter que parallèlement à la tuerie de masse à laquelle on assiste dans la bande de Gaza, l’armée sioniste persiste dans ses campagnes mortelles en Cisjordanie. Dernier crime en date signalé en ce mercredi, la liquidation de 3 jeunes palestiniens lors d’un assaut contre Jénine.