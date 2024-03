Aradei Capital : Des réalisations au vert en 2023

Parallèlement, le Groupe affiche des indicateurs opérationnels en hausse avec un recouvrement de 102%, une fréquentation des centres commerciaux et des galeries commerciales ayant atteint 103% de son niveau de 2022 et 94% de son niveau pré-crise de 2019 (45 millions de visiteurs en 2023 contre 43 millions en 2022) et un taux d’occupation en augmentation à 96%. Pour sa part, l’EBITDA augmente de+22% à 441 MDH, fixant la marge opérationnelle à 75% contre 73% en 2022 et ce, en dépit de l’alourdissement des charges d’exploitation de 18 MDH induit notamment par la hausse des opex liée au nouveau périmètre. Dans ce sillage, les Funds From Operations -FFO- de la foncière augmentent de +13% à 270 MDH.

Le résultat financier de la foncière, quant à lui, creuse son déficit à -114 MDH (vs. -90 MDH en 2022). Dans ces conditions, le RNPG ressort à 272 MDH (contre 227 MDH au 31/12/2022), établissant le niveau de marge nette à 46,6% contre 46,7% une année auparavant. Selon le Management, la foncière poursuit sa stratégie de diversification dans le secteur sanitaire marocain avec le développement d’actifs immobiliers courant S1 2024 relatifs aux travaux de construction des deux unités de soins à Benguérir et à Khouribga (dont la mise en service a été réalisé le 06/03/2024) et l’acquisition de fonciers ainsi que le démarrage des travaux pour les cliniques situées dans les villes de Dakhla, Guelmim, Errachidia ou encore Essaouira.

D’autre part, sur les projets retail, la foncière a procédé à l’acquisition de deux terrains à Rabat en vue d’étendre le Sela Gallery Rabat et devrait poursuive les travaux de construction du Sela Park Casablanca, doté d’une surface GLA de près de 30 000 m2.