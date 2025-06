Après la double agression américano-sioniste : Téhéran lâche l’AIEA. Pas d’accueil ni pour R. Grossi, ni pour ses caméras

« La récente guerre de 12 jours s’inscrit dans la continuité des hostilités menées depuis 47 ans par les États-Unis contre la nation iranienne. Le cœur de cette hostilité ne concerne ni les missiles ni le programme nucléaire, mais le peuple iranien », a déclaré H. Reza Haji Babaei lors d’une cérémonie organisée en hommage à l’ayatollah Beheshti et à certains responsables judiciaires. « Les États-Unis craignent une nation de 90 millions d’habitants, dotée d’une civilisation vieille de 7 000 ans, qui ne permettra pas sa domination dans la région », a-t-il ajouté.

Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, a confirmé l’adoption de la nouvelle loi dans une publication sur X, portant sur « la suspension de la coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), tant que la sûreté et la sécurité des activités nucléaires de l’Iran ne seront pas garanties ». Le chef de la diplomatie iranienne a tenu Rafael Grossi pour responsable des conditions qui ont incité Israël et les États-Unis à frapper les installations nucléaires iraniennes, pointant la « malveillance » du patron de l’AIEA qui a insisté pour visiter les sites bombardés. « Cela est la conséquence directe du rôle regrettable joué par Rafael Grossi, qui a occulté le fait que l’Agence avait déjà clôturé tous les dossiers il y a dix ans », a affirmé A. Araghchi. Par cette action que l’Iran estime « malveillante », il aurait directement facilité l’adoption d’une résolution politiquement motivée contre l’Iran par le Conseil des gouverneurs de l’AIEA, accuse le ministre iranien, ainsi que les bombardements illégaux israéliens et américains contre des sites nucléaires iraniens, « dans une trahison stupéfiante de ses fonctions ». R.l Grossi aurait en outre « omis de condamner explicitement ces violations flagrantes des garanties de l’AIEA et de son statut », a fustigé le chef de la diplomatie iranienne. « L’Iran se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à la défense de ses intérêts, de son peuple et de sa souveraineté », a conclu le ministre des Affaires étrangères. Selon la presse iranienne, la décision de suspendre la coopération avec l’agence nucléaire onusienne s’inscrit dans la réaction suite à un rapport jugé biaisé par l’Iran de R. Grossi, qui aurait pavé la voie à une résolution qui aurait encouragé Israël et les États-Unis à frapper les installations nucléaires iraniennes dans les trois principaux sites nucléaires iraniens à Ispahan, Fordo et Natanz.

Funérailles nationales

A signaler aussi que plusieurs milliers d’Iraniens ont participé au cortège funèbre à Téhéran en hommage aux Iraniens tués lors du conflit contre Israël. Ces funérailles nationales ont été l’occasion de plusieurs déclarations d’officiels iraniens contre les États-Unis et Israël.

La procession funéraire a commencé dès 08h00 du matin (heure locale, 04h30 GMT), en ce cinquième jour de cessez-le-feu, depuis la place Enghelab (place de la Révolution), près de l’université de Téhéran. Des personnes en deuil ont porté les cercueils des victimes iraniennes, recouverts du drapeau national, jusqu’à la place Azadi (place de la Liberté), rapporte l’agence de presse iranienne Tasnim, qui a aussi fait savoir que le président iranien Massoud Pezeshkian avait assisté aux funérailles.

La télévision officielle iranienne a indiqué la présence du général Esmaïl Ghaani, responsable de la Force Al-Qods (l’aile des opérations extérieures des Gardiens de la révolution). Ali Shamkhani, l’un des conseillers du Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a également été aperçu avec une canne, suite à une blessure subie durant le conflit.

Dans des déclarations à la presse, rapportées par la chaîne libanaise Al Mayadeen, le général Hassan Zadeh, commandant du Corps « Mohammad Rasoul Allah (PSL) », a annoncé que les cérémonies funéraires des martyrs de l’agression israélienne représentent une extension de l’opération « Promesse honnête 3 ».

Participant à la procession funéraire, Mohsen Rezaï, ancien commandant des Gardiens de la révolution et membre du Conseil de discernement iranien, a affirmé dans une vidéo de l’agence de presse Tasnim que l’Iran défendra son peuple de toutes ses forces en cas de nouvelle attaque d’Israël. « Nous, les Gardiens, nous avons juré que nous nous dresserons pour défendre la nation iranienne, le grand et fier Iran, et la République islamique jusqu’à la dernière goutte de notre sang. Je promets à la nation iranienne que nous allons la défendre de toute notre force », a-t-il affirmé.

Abbas Araghtchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, a participé au cortège funéraire et a été aperçu marchant devant le véhicule transportant les corps des « martyrs de la guerre imposée par le régime sioniste ». Dans ses déclarations rapportées par l’AFP, le chef de la diplomatie iranienne a affirmé que les Iraniens ont perdu de « leur sang » et pas de « leur honneur », durant la guerre de 12 jours.

« L’Iran, ma patrie, ne connaît pas le mot ‘capitulation’ » a ajouté A. Aragthchi, lors de ces funérailles. « L’histoire écrira que les Iraniens ont versé leur sang, mais n’ont pas abandonné leur terre, ont sacrifié des êtres chers, mais n’ont pas renoncé à leur dignité, ont résisté sous une pluie de bombes de plusieurs tonnes et n’ont pas capitulé », a-t-il ajouté.

Le porte-parole du Corps des Gardiens de la révolution islamique, le général Ali Mohammad Naeini, a pour sa part déclaré qu’Israël et les États-Unis n’avaient pas atteint leurs objectifs déclarés dans cette guerre. « Voici notre dernier message au régime sioniste et au président américain délirant : si les intérêts et les biens nationaux de l’Iran sont à nouveau violés, notre réponse sera différente, plus écrasante et plus dévastatrice cette fois-ci, au point d’accélérer le processus de chute du régime (sioniste) », a menacé le porte-parole. Exhortant le président américain Donald Trump à ouvrir les yeux et à cesser ses propos absurdes et ses comportements instables, il a déclaré que la lourde défaite des États-Unis et d’Israël lors de la guerre de 12 jours avait clairement semé la confusion et l’incompréhension chez Trump, comme en témoignent ses propos malavisés. D. Trump ignore les véritables composantes de la puissance de la nation iranienne, a relevé le général Naeini. « L’ennemi a été contraint de se retirer lors de la dernière guerre d’agression contre l’Iran et a reconnu sa défaite », a-t-il affirmé, avant de conclure que « la majorité des Iraniens réclamaient la poursuite d’une riposte décisive et d’une chasse à l’homme contre les agresseurs. Ils s’attendaient à une punition plus sévère. L’ennemi lui-même a demandé un cessez-le-feu par désespoir ».