APFHM : Adhésion de deux nouveaux membres

Ces deux nouveaux membres rejoindront les rangs de l’association, portant ainsi le nombre total des adhérents à six. Les membres existants, à savoir Lesieur Cristal, Les Huileries de Souss Belhassan (HSB), Savola Morocco et la Société Industrielle Oléicole de Fès (Siof), accueillent chaleureusement ces nouveaux partenaires. Cette expansion souligne l’engagement continu de l’Association envers le renforcement du secteur de la fabrication d’huile au Maroc.

Mohammed El Baraka, Président de l’Association, a souligné l’importance de cette réunion et de l’expansion du réseau. Il a déclaré que « l’adhésion de Wilmaco et Huile Sahara Laâyoune témoigne de la vitalité et de la croissance continue de notre secteur. En renforçant nos rangs, nous consolidons notre position en tant qu’acteurs clés dans l’industrie de la fabrication d’huile au Maroc. »

Wilmaco, reconnue pour son engagement envers l’excellence dans la production d’huile et graisse, apportera son expertise Internationale et son savoir-faire au sein de l’association. Huile Sahara Laâyoune, autre nouveau membre de l’association, est une entreprise émergente mettant en avant son expertise dans la fourniture de produits de qualité à travers une chaîne d’approvisionnement soigneusement gérée, à l’instar des autres opérateurs de l’association.

Le Président a également souligné l’engagement de l’association envers la souveraineté alimentaire du Royaume et le développement durable du secteur. « La souveraineté alimentaire est au cœur de nos préoccupations. En unissant nos forces, nous pouvons jouer un rôle crucial dans la sécurité alimentaire du pays. Cette expansion démontre notre engagement envers le développement durable et la prospérité de l’ensemble du secteur tout en répondant aux besoins du consommateur » a-t-il assuré.

La réunion de l’APFHM a également été l’occasion de célébrer ces nouvelles adhésions et de discuter des initiatives futures visant à renforcer davantage l’industrie de la fabrication d’huile au Maroc.